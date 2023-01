Israël : la pièce "Hapundak" fusionne les mondes religieux et laïc autour d'un questionnement sur la vérité

Avec cette pièce, Rom Berdugo tente de faire tomber les barrières sociales en créant un langage où seule la vérité règne

Dans sa nouvelle pièce de théâtre "Hapundak" (auberge) qui sera jouée en hébreu vendredi au théâtre Simta de Jaffa, Rom Berdugo propose une intrigue originale dans laquelle un jeune homme gay originaire de Tel-Aviv, en route pour un mariage à Jérusalem se trouve à court de batterie de téléphone. Dépendant du GPS Waze de son portable, Shawn Bar-Yahav Hammi rentre par hasard dans une auberge mystérieuse de la ville religieuse de Bnei Brak pour demander un chargeur. Il fait alors une découverte surprenante : les habitants parlent sans retenue et sont incapables de garder pour eux leurs pensées... Une histoire déroutante qui met en scène des personnages issus de milieux aux antipodes les uns des autres, à l’image de la société israélienne, qui se retrouvent soudainement logés à la même enseigne…

"La pièce est née alors que je prenais des cours à l’école de musique Rimon. Nous devions écrire une chanson et j’ai inventé cette histoire sur l’auberge de Bnei Brak. Le metteur en scène à Rimon a beaucoup aimé la chanson et c’est comme cela que tout a commencé; puis j’ai rencontré une dramaturge et en 3 ans et demi nous avons mis sur pied ce projet qui est ensuite devenu une pièce de théâtre", a déclaré Rom Berdugo, metteur en scène à i24NEWS.

Lorsqu'il pénètre dans l’auberge, Shawn fait la rencontre de personnes qui ne disent que la vérité - même si elle est crue et difficile à entendre. À sa grande surprise, il se rend compte que lui aussi ne parvient plus à dissimuler les pensées qui lui viennent à l’esprit sur les gens qu’il croise.

"Il comprend immédiatement que quelque chose de bizarre se joue devant lui mais ne parvient pas à saisir quoi. Au fil de l’intrigue, Shawn apprend qu’un sort à été lancé sur cette auberge par un rabbin il a des centaines d’années pour empêcher les gens de mentir", révèle Rom.

Avec cette pièce, Rom tente en effet de faire tomber les barrières sociales en créant un langage où seule la vérité règne, permettant de rapprocher les personnages les uns des autres. Chaque personnage est caractérisé par une chanson qui représente ses envies et ce qu’il désire réaliser au cours de sa vie mais qui fait aussi avancer l’intrigue tout en transmettant plusieurs problématiques auxquelles la jeune génération est en proie.

Le spectacle est à la fois une pièce musicale et théâtrale qui mêle les genres comique et satirique en offrant une réflexion autour de l’importance et du rôle de la vérité dans le monde actuel : est-elle une utopie à tout prix plus morale ou l’hypocrisie est-elle parfois nécessaire au bon fonctionnement des relations interpersonnelles.

Sagit Friedman Hillel Pièce de théâtre "Hapundak"

L’union artistique de deux univers que tout oppose

En réunissant sur scène le monde religieux de Bnei Brak et le monde gay libéral, Rom réalise ici une performance innovante en plaçant au centre l’être humain, avant toute autre considération.

"Je suis quelqu’un de profondément athée et j’ai donc dû faire une enquête sérieuse sur les haredim avant d’écrire cette pièce car je ne connaissais pas grand chose au monde religieux qui est très loin de mes convictions; en parallèle, le milieu gay m’est beaucoup plus familier, puisque mon frère est lui-même homosexuel et que nous avons tous dans notre entourage des personnes homo. J’ai choisi de réunir ces deux univers en créant cette combinaison absurde, avec d’un côté un milieu très conservateur et de l’autre un monde totalement ouvert. Je voulais aussi faire participer des acteurs chrétiens afin de rassembler une pluralité de voix très différentes, c’était une sorte de défi", explique Rom.

Avec "Hapundak", le spectateur se retrouve confronté à plusieurs messages dont notamment la relation que nous avons avec celui qui est différent de nous et le fait de se sentir supérieur à ce qui ne nous ressemble pas. "Le barman de l’auberge, Omar, est Arabe. Bien qu’il ait bon coeur, soit positif et plein d’énergie, les habitants le traitent comme un moins que rien uniquement parce qu’il est arabe. Je propose donc ici une critique sur la manière dont nous percevons l’autre sans chercher à le connaître en montrant l’importance de pouvoir faire entendre ce que les gens pensent tout bas", ajoute Rom.

Cette pièce s’ancre parfaitement dans l’actualité et la réalité d’Israël, où plusieurs milieux cohabitent sans jamais ou presque s’entrecroiser. Écrite avant l’entrée en fonction du nouveau gouvernement et sans portée politique particulière, elle intervient toutefois à l’heure où les divisions entre les différents pans de la société semblent au plus haut point.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS