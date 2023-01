Mobileye mise sur les robots-taxis pour résoudre les problèmes d'embouteillages

"Nous allons déployer entre 100 et 150 robots-taxis en 2023 en Israël et dans un certains nombre de villes d'Europe comme un test grandeur nature"

Tout le monde connaît aujourd'hui Mobileye, la société israélienne à l'origine de la technologie de caméras embarquées à bord des véhicules qui sauve des vies à chaque seconde dans le monde. Rien n'exprime mieux l'incroyable réussite de ce fleuron israélien que les chiffres qui l'accompagnent : vendue à Intel en 2017 pour 15 milliards de dollars - soit le plus gros exit de l'histoire d'Israël - l'entreprise spécialisée dans l'assistance à la conduite autonome vient de faire son entrée en bourse, valorisée à 17 milliards de dollars. Un mois et demi plus tard, elle en vaut dix de plus.

Innov'nation a eu le privilège de s'entretenir avec Amnon Shashua, le co-fondateur et dirigeant de Mobileye, pour évoquer les succès et les projets de la société, qui s'apprêtent à façonner de nouveaux modes de conduite.

Fleur Sitruk : Quelle a été la recette du succès de Mobileye ?

Amnon Shashua : Mobileye a été fondée il y a 23 ans. A l'époque, nous ne pensions pas à la conduite autonome, nous voulions simplement équiper chaque véhicule d'un système de conduite peu coûteux et efficace pour sauver des vies. La technologie des caméras dans les voitures n'existait pas. Ce qui était privilégié, c'était les radars, pourtant très coûteux. Et la seule option de caméras à laquelle pensait l'industrie automobile était d'installer dans les véhicules plusieurs caméras stéréoscopiques pour reproduire au mieux le fonctionnement des deux yeux humains. C'est pourquoi, lorsque nous sommes arrivés avec notre proposition de mettre une seule caméra dans les véhicules, les constructeurs ont tout de suite écarté l'idée en disant que cela ne marcherait jamais. J'avais beau leur expliquer que les humains n'utilisent leurs deux yeux en stéréo que pour la vision de près, et que la plupart du traitement des informations par le cerveau est monoculaire, personne ne nous croyait.

Il nous a fallu 18 ans pour commencer à déployer le premier système de caméra unique dans les voitures. Nous avons débuté avec Volvo, puis General Motors et BMW. Aujourd'hui, nous travaillons avec 50 constructeurs, et nous représentons 70% du marché mondial. En 2021, la moitié des voitures produites dans le monde étaient équipées d'une caméra placée à l'avant et 70% d'entre elles provenaient de Mobileye. Cette technologie est devenue la norme. D'ici 2025, 75% des nouvelles voitures seront équipées d'une caméra placée vers l'avant. Celle-ci est capable de détecter les véhicules, les feux de circulation, les piétons, les ralentisseurs, les panneaux de signalisation et de fournir des signaux aux systèmes de contrôle de la voiture pour éviter les accidents. Nous avons réussi à mettre en œuvre notre vision d'une caméra embarquée unique et extrêmement fiable.

Fleur Sitruk : Parlez-nous de la prochaine révolution à venir dans la conduite autonome et du projets des robots-taxis.

L'année 2012 a été marquée par une grande avancée scientifique, celle des réseaux de neurones profonds et l'émergence de l'intelligence artificielle. Cela nous a permis de passer à un niveau supérieur : équiper une voiture avec une conscience de son environnement à 360 degrés. En 2017-2018, les choses se sont accélérées et nous sommes maintenant sur le point de lancer notre robot-taxi. Nous avons des contrats pour 2025-2026, avec de grands constructeurs pour lancer des véhicules autonomes destinés au grand public.

Cette technologie a deux avenirs possibles : le premier, ce sont tous les robots-taxis sans conducteurs qui vont résoudre tous les problèmes de circulation, car viendra un moment où les grandes villes ne permettront plus aux voitures individuelles de circuler en leur sein face aux voitures autonomes beaucoup plus efficaces. C'est ainsi que le nombre de véhicules sur les routes va diminuer de façon spectaculaire. L'exemple de San Francisco est parlant : on y trouve environ 60 000 voitures qui proposent des services de taxi. Mais selon une étude, toutes les demandes de courses pourraient être satisfaites avec une flotte optimale de seulement 2000 robots taxis. L'intérêt de posséder un véhicule privé va donc considérablement diminuer. Nous allons déployer entre 100 et 150 robots-taxis en 2023 dans un certains nombre de villes d'Europe et en Israël, qui fonctionneront comme un test grandeur nature. Nous prévoyons que d'ici la fin de la décennie, des centaines de milliers de robots -taxis sillonneront les grandes villes du monde.

L'autre option pour l'avenir est une évolution progressive de l'assistance à la conduite. Vous pourrez acheter en même temps que votre voiture des options de conduite autonome sur les autoroutes par exemple. Une fois sur les grands axes, vous pourrez confier la conduite au véhicule et profiter de ce temps libre pour faire autre chose.