Israël : Arieh Deri ne peut pas être ministre, statue la Cour suprême

Une loi fondamentale interdit à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement d'occuper des fonctions ministérielles

Arieh Deri ne peut être ministre. Ainsi en a décidé la Cour suprême ce mercredi , mettant fin à un suspense de plusieurs jours, consécutif au dépôt de pétitions contre la nomination du président du Shas au gouvernement, en raison de sa condamnation avec sursis pour fraude fiscale. Les recours déposés devant la plus haute instance judiciaire du pays dénonçaient la modification de la loi fondamentale par la Knesset pour permettre au leader ultraorthodoxe de diriger le ministère de la Santé et celui de l'Intérieur.

La Cour suprême a statué après avoir pris en compte les arguments des pétitions invoquant des questions clés telles que l'autorité constitutive de la Knesset pour légiférer des lois fondamentales quasi-constitutionnelles ainsi que le contrôle judiciaire et l'intervention de la plus haute juridiction du pays.

L'adoption de la loi "Deri" a donc été remise en question, la Cour jugeant que cet amendement avait changé "les règles du jeu". Selon les lois fondamentales d’Israël, un citoyen israélien qui a été condamné à une peine de prison ne peut occuper un poste de ministre ou de député pendant sept ans. Cette loi a toutefois été modifiée au mois de décembre par la Knesset afin de permettre au dirigeant du Shas de rejoindre le gouvernement. La Cour devait également se prononcer sur le "caractère raisonnable" de la décision d'intégrer Arieh Deri à l'équipe au pouvoir. Le principe du caractère raisonnable est une question de droit administratif qui permet une intervention judiciaire lorsqu'une action dépasse le cadre de ce qu'une autorité "responsable" aurait entrepris.

Aryeh Deri avait déclaré espérer que le tribunal se conformerait à la volonté des 400 000 citoyens israéliens qui ont voté pour lui et des deux millions de citoyens ayant soutenu la coalition.

La suite est désormais dans les mains de Benjamin Netanyahou qui pourra décider de se conformer à la décision de la Cour suprême en limogeant son ministre, ou bien opter pour l'affrontement, qui pourrait déboucher sur une crise constitutionnelle. Le gouvernement pourrait ainsi démissionner puis se reconstituer aussitôt en nommant Arieh Deri Premier ministre par intérim, un poste qui ne tombe pas sous le coup de la fameuse loi fondamentale.

"La Cour suprême, qui prétend s'occuper des minorités, a rejeté aujourd'hui les voix des 400 000 électeurs du mouvement Shas, qui représente les défavorisés en Israël. Les électeurs du Shas se sont rendus aux urnes en sachant tout des actions du président du parti, le ministre Arieh Deri. Mais aujourd'hui, la Cour suprême a jugé que les élections n'avaient aucun sens. La disqualification scandaleuse du président du Shas pour un poste ministériel n'est pas seulement une insulte personnelle à Arieh Deri, mais une insulte grave à tous les électeurs et partisans du Shas. De larges pans de la société israélienne se sentent aujourd'hui exclus par la Cour", a déclaré le parti Shas dans un communiqué publié immédiatement après la décision, qualifiant celle-ci "d'arbitraire et contraire au droit et à la justice".

"Le gouvernement israélien enfreindra la loi s'il ne limoge pas Arieh Deri. Un gouvernement qui ne respecte pas la loi est un gouvernement illégal et il ne peut plus exiger des citoyens qu'ils respectent la loi. Si Aryeh Deri n'est pas renvoyé, Israël tombera dans une crise constitutionnelle sans précédent et ne sera plus une démocratie. Il ne sera plus un État de droit", a déclaré de son côté Yair Lapid.