Israël : Yaïr Lapid sera présent à la prochaine manifestation contre la réforme judiciaire samedi soir

"Protégeons notre pays bien-aimé de la destruction de la démocratie"

Le chef de l'opposition et président du parti Yesh Atid, Yaïr Lapid, a annoncé ce mercredi son intention de venir à la prochaine manifestation samedi soir contre la réforme du système judiciaire. "Samedi soir, manifestation, on arrête la folie. Nous nous battons pour l'État - à Jérusalem, Haïfa et Tel-Aviv. Protégeons notre pays bien-aimé de la destruction de la démocratie. Oui, je viendrai aussi", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Lapid avait été fortement critiqué par l'opposition pour son absence samedi soir dernier à la manifestation anti-gouvernement, selon plusieurs médias.

Les critiques les plus virulentes de la réforme judiciaire annoncée considèrent que celle-ci accorderait un pouvoir illimité au Premier ministre, annihilant les contre-pouvoirs et mettant en danger la démocratie israélienne telle qu'elle existe depuis 1948.

JACK GUEZ / AFP Des manifestants israéliens participent à un rassemblement contre le nouveau gouvernement de droite et la réforme judiciaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu à Tel Aviv, Israël

Samedi soir dernier, plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté à Tel-Aviv pour clamer leur refus de la politique de la coalition au pouvoir autour de Benjamin Netanyahou, dont ils craignent une dérive antidémocratique. Il s'agissait de la manifestation la plus importante depuis la prestation de serment le 29 décembre du nouveau gouvernement.