La municipalité de Jérusalem a décidé de se conformer à la demande de l'ambassade américaine

Le projet d'agrandissement du quartier juif Nof Tsiyon, adjacent au Jabel Mukaber, à l'est de la ville de Jérusalem a été retiré, a rapporté mercredi soir Channel 12. Une décision prise à la demande de l'ambassade des États-Unis en Israël, alors même que le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan y a atterri ce mercredi soir.

L'ambassade s'est tournée vers la municipalité et a demandé qu'ils retirent les plans pour "éviter l'embarras" du responsable américain lors de sa visite.

Lors de la venue de Joe Biden en 2010, alors vice-président de Barack Obama, 1 600 logements avaient été approuvés à Jérusalem est, créant une crise avec les Américains. "Je félicite les ministres Ben Gvir et Smotrich d'avoir fait preuve de responsabilité et d'avoir retiré le projet d'expansion du quartier juif du Not Tsiyon", a réagi le chef de l'opposition Yaïr Lapid.

AP Photo/Andrew Harnik Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan

Sullivan a rencontré ce mercredi soir le président israélien Herzog et a souligné la semaine dernière que les États-Unis et Israël partagent les mêmes objectifs sur de nombreuses questions géopolitiques, et notamment concernant l'Iran.