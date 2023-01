Opa, le restaurant vegan de Shirel Berger situé à Tel Aviv propos un modèle pour l'avenir de l'alimentation

Le magazine "50 Best Restaurants", qui établit un classement des établissements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a annoncé jeudi que le restaurant Opa à Tel-Aviv était le lauréat du très convoité "One To Watch Award 2023". Ce prix récompense un restaurant de la région qui, selon 50 Best, a le potentiel pour entrer dans la liste des meilleurs restaurants au monde dans les années à venir. Il sera remis à la fondatrice du restaurant, Shirel Berger, lors de la cérémonie de gala du MENA's 50 Best Restaurants 2023, qui aura lieu à Abou Dhabi le 30 janvier.

https://twitter.com/i/web/status/1616027931066912770 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Berger est née à Jérusalem, où ses parents lui ont donné carte blanche dans la cuisine dès son plus jeune âge pour explorer et trouver son propre rythme et faire preuve de créativité. Elle a emporté sa passion pour la cuisine aux États-Unis et a été diplômée du prestigieux Culinary Institute of America en 2014, puis a travaillé dans plusieurs restaurants à New York, où elle s'est confrontée à des influences variées avant de retourner dans son pays natal et de s'installer à Tel-Aviv. Elle s'est immergée dans l'art unique de cuisiner presque exclusivement avec des légumes et des fruits, ce qui l'a conduite à ouvrir son propre restaurant au cœur du marché aux épices Levinsky de la ville blanche en septembre 2018, qu'elle a nommé Opa.

Depuis son ouverture, Opa s'est rapidement distingué par son élégance minimaliste et discrète, offrant un espace pour manger, boire, travailler ou se détendre. Le restaurant est assorti d'un menu unique et authentique proposant des plats tels que le carpaccio de carottes, les tartelettes à la crème de céleri et la soupe aux framboises et aux asperges, chacun étant présenté sur des céramiques fabriquées localement. Le restaurant propose un menu élaboré de 11 plats à base de plantes, présentés selon des techniques anciennes et modernes.

"Chez Opa, Shirel Berger a créé un espace unique en son genre dans la ville animée de Tel-Aviv. Dès l'instant où l'on franchit la porte, Opa invite ses hôtes à se plonger dans une cuisine centrée sur les légumes et à s'embarquer dans un subtil voyage culinaire des sens. Nous sommes ravis de désigner Opa comme l'un des établissements à surveiller dans le cadre du deuxième programme de récompenses MENA's 50 Best Restaurants", a déclaré William Drew, directeur du contenu de 50 Best.