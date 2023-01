Israël ne trouve pas de lien entre l'injection du vaccin de Pfizer et les AVC

La FDA avait signalé que le vaccin pouvait être lié à un type d'attaque cérébrale chez les personnes âgées

Selon un responsable du ministère de la Santé, Israël n'a pas identifié de preuves liant les accidents vasculaires cérébraux à un vaccin actualisé contre le coronavirus fabriqué par le fabricant américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech.

Vendredi, la Food and Drug Administration (FDA) et les Centers for Disease Control and Prevention américains ont déclaré qu'un système de surveillance de la sécurité avait signalé que le vaccin pouvait être lié à un type d'attaque cérébrale chez les personnes âgées, selon des données préliminaires.

"Nous n'avons pas trouvé un tel résultat, même après avoir revérifié toutes nos données après l'annonce de la FDA", a déclaré Salman Zarka, le chef du groupe de travail israélien sur le coronavirus, dans un briefing vidéo envoyé à l'agence de presse Reuters jeudi.

David Cohen/Flash90 Salman Zarka

Quelque 389 648 personnes en Israël ont jusqu'à présent reçu la deuxième version du vaccin Pfizer, qui cible la souche originale et son sous-variant BA.4/BA.5 Omicron. Mercredi, l'autorité de réglementation des médicaments de l'Union européenne a également déclaré qu'elle n'avait trouvé aucune donnée alarmante concernant ce vaccin.

Sakis MITROLIDIS / AFP

Pfizer et BioNTech ont affirmé dans une déclaration vendredi dernier qu'ils avaient connaissance de rapports limités d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques chez des personnes âgées de 65 ans et plus après la vaccination avec leur nouveau sérum.

Pfizer a ajouté que les organismes de santé n'avaient pas fait état de liens entre le vaccin et les accidents cérébraux, et déclaré qu'il n'y avait aucune preuve d'une quelconque corrélation.