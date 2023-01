La communauté maronite d'Israël : vivre à côté du Liban

Les maronites du nord d'Israël se comptent par milliers

La communauté chrétienne maronite d'Israël, originaire du Liban, est coincée entre deux frontières ennemies. "Nous voulons que [l'armée israélienne] recrute, enrôle et encourage nos jeunes à aller servir le pays et à protéger le pays, qui est le seul pays dans lequel nous nous sentons en sécurité en tant que chrétiens au Moyen-Orient", a déclaré Shadi Khalloul, fondateur et président de l'Association chrétienne araméenne d'Israël.

PATRICK BAZ / AFP Les maronites chrétiens libanais prennent des photos d'une statue représentant le père Stephen Nehme dans le village de Kfifan au nord de Beyrouth

Historiquement considérés comme des chrétiens libanais, les maronites du nord d'Israël se comptent par milliers. En 1920, ils ont joué un rôle central dans la création du Grand Liban sous le mandat français, créant ainsi un refuge régional pour les chrétiens du Moyen-Orient. Mais comme Israël et le Liban sont ennemis, les maronites ont dû trouver des solutions créatives pour se rendre en pèlerinage au Liban depuis Israël.

"Nous obtenons un passeport palestinien en Jordanie. Nous passons donc la frontière avec le passeport israélien, puis nous prenons le passeport palestinien et laissons le passeport israélien en Jordanie dans l'église et nous allons au Liban. Et quand nous revenons, nous leur rendons le passeport palestinien et nous reprenons le passeport israélien pour traverser la frontière vers Israël", explique Nivin Makhoul, un chrétien maronite vivant en Israël.

Bien que les chances de voir Israël faire la paix avec son voisin du nord soient minces, la communauté maronite d'Israël semble vouloir servir d'intermédiaire. "S'ils ont besoin de nous, nous sommes prêts à le faire. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve", a déclaré M. Khalloul.

En juillet dernier, Moussa el-Hajj, archevêque maronite libanais, avait été arrêté par un tribunal militaire libanais à son retour d’un déplacement en Israël, suscitant l’indignation parmi la classe politique chrétienne.