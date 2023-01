Israël connaît son hiver le plus sec depuis 60 ans (scientifiques)

Les pluies de décembre 2022 à janvier 2023 ont fait monter le niveau du lac de Tibériade de seulement deux centimètres

Israël connaît son hiver le plus sec depuis près de 60 ans, avec notamment une baisse spectaculaire des précipitations par rapport à l'année dernière, a indiqué jeudi le service météorologique israélien. Le lac de Tibériade, qui est considéré comme une jauge pour mesurer les précipitations saisonnières. Or, les pluies de décembre 2022 à janvier 2023 ont fait monter le niveau d'eau du plus grand lac d'eau douce du pays de seulement deux centimètres jusqu'à présent, soit une baisse significative par rapport à la même période ces dernières années.

Les autorités israéliennes chargées de l'eau ont indiqué que les longues périodes entre les pluies de cet hiver ont entraîné un ralentissement du débit des rivières et des ruissellements des collines dans les régions du nord. Eyal Wiesel, directeur du service hydrologique de l'autorité gouvernementale chargée de l'eau et des égouts, a déclaré à Haaretz que ces deux centimètres étaient la hausse plus faible hausse depuis 1964, date à laquelle l'État juif a commencé à mesurer les précipitations.

Selon le docteur Amos Porat, directeur de la division climatologique du service météorologique israélien, l'État hébreu se dirige vers une année avec peu de pluie. "Je n'utilise pas le mot 'sécheresse', car c'est quelque chose que le gouvernement décide et qui a des implications économiques, mais nous savons de quoi nous parlons", a-t-il déclaré.