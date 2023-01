Selon l'éditorialiste, si la Cour suprême américaine agissait comme la Cour suprême israélienne, "les villes brûleraient probablement"

Josh Hammer, rédacteur en chef du magazine américain Newsweek, a critiqué les opposants au projet de réforme judiciaire mené par le ministre israélien de la Justice Yariv Levin et les réactions qu'il suscite en Israël et à l'étranger, dans son dernier éditorial. "Des dizaines de milliers d'activistes sont descendus dans les rues d'Israël pour protester contre le projet et les comités de rédaction des journaux, de Washington à Bruxelles, ont condamné les réformes en termes très clairs", a écrit Hammer.

Mais selon lui, "il n'y a aucune base substantielle pour ces cris d'hystérie. Le paquet de réformes judiciaires du gouvernement dirigé par Netanyahou est juste et approprié, tant du point de vue de la théorie politique que du droit constitutionnel comparé." L'éditorialiste a affirmé que le paquet de réformes judiciaires renforcerait "considérablement" la démocratie réelle d'Israël en diminuant sa "juristocratie". "Les choses ont commencé à se gâter pour Israël dans les années 1990", explique Hammer.

"À cette époque, Aharon Barak, président de la Cour suprême d'Israël, a prononcé une 'révolution constitutionnelle' et a arrogé à son institution un pouvoir sans précédent pour une cour suprême dans une démocratie de type occidental. À la suite de la "révolution" de Barak, la Cour a usurpé un pouvoir plénier lui permettant d'annuler n'importe quel texte de loi à tout moment, pour quelque raison que ce soit."

Josh Hammer a défini la situation actuelle en Israël comme une "suprématie judiciaire" et affirmé" que si la Cour suprême des États-Unis agissait comme la Cour suprême israélienne, "les villes brûleraient probablement". Selon lui, le contenu de la réforme est " incroyablement standard, direct et non controversé. Le résultat, si les réformes sont adoptées, serait un État d'Israël plus démocratique."