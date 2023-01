Israël/Violences à l'hôpital : des grèves annoncées lundi

"Ni les employeurs ni le ministère de la Santé ne font assez pour éradiquer ce fléau"

L'Association médicale israélienne a confirmé dimanche une grève de 24 heures qui aura lieu lundi pour protester contre les violences dirigées contre le personnel des centres médicaux et hôpitaux du pays. "Ces derniers jours, nous avons de nouveau été témoins de cas de violences graves, dans lesquelles un pédiatre du centre médical Soroka et un gynécologue d'une clinique de Ramla ont été sévèrement battus par des patients au point de saigner", a indiqué le communiqué de l'association.

"Malgré la violence croissante et le nombre de cas qui explose, ni les employeurs ni le ministère de la Santé ne font assez pour éradiquer ce fléau", a-t-il affirmé.

Manque de sécurité

Les médecins et le personnel déplorent un manque de vigiles pour surveiller les lieux et pour protéger les équipes médicales. "Les sanctions n'ont pas été renforcées et les systèmes de signalement n'ont pas été mis en place pour prévenir les violences", soutient l'association. "Dans la situation qui se présente, il n'y a pas d'autre choix que de recourir à la grève générale. Le jour de la grève, les hôpitaux travailleront à effectif réduit comme pendant le shabbat et les vacances", conclut le communiqué.

De précédentes grèves ont eu lieu dans les hôpitaux en 2022 pour dénoncer les agressions de plus en plus fréquentes contre le personnel médical.