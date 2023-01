Israël/Manifestation anti gouvernement : 130 entreprises annoncent une grève

"Des mesures drastiques doivent être prises pour faire comprendre que les attaques contre le système judiciaire ne seront pas acceptées"

Plus de 130 entreprises et sociétés de haute technologie se mettront en grève mardi pour protester contre le projet de loi visant à modifier le système judiciaire israélien, a déclaré dimanche le comité conjoint des organisations qui s'opposent au gouvernement. "Plus de 130 entreprises et sociétés feront une grève qui durera plusieurs heures, en guise d'avertissement au gouvernement israélien", a annoncé le comité conjoint dans un communiqué.

Il a également indiqué que d'autres formes de manifestations devraient avoir lieu jeudi, et que de plus amples détails seront révélés prochainement. Une manifestation de masse contre le gouvernement est prévue samedi soir à Tel-Aviv, après que des manifestations similaires ont eu lieu depuis déjà trois semaines. Le comité conjoint a publié une liste de 16 entreprises de haute technologie parmi les plus importantes, dont Wiz, INX, Cheq, Luminescent, etc.

"Le coup d'État dictatorial portera gravement atteinte aux droits civils, à l'économie israélienne et à tous les aspects de la vie", a affirmé le comité mixte. "Par conséquent, nous devons prendre des mesures drastiques. Malgré le coût économique, nous faisons ce premier pas, afin de faire comprendre au gouvernement israélien que le changement de régime ne passera pas. L'État d'Israël ne sera pas une dictature, car il ne fonctionnera pas, pas même un seul jour, sans l'épine dorsale centrale de l'économie et de la société israéliennes."