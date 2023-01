Israël : une étude du centre Sheba confirme l'efficacité d'un traitement à base de plantes pour la colite ulcéreuse

La colite ulcéreuse est une affection inflammatoire chronique du côlon et du rectum

Le Sheba Medical Center, le plus grand centre médical d'Israël a annoncé lundi les résultats d'un essai clinique confirmant l'efficacité d'un traitement d'origine naturelle pour la colite ulcéreuse (CU). L'étude, présentée au congrès sur la maladie de Crohn et la colite à Denver, dans le Colorado, démontre les avantages significatifs d'une combinaison de curcumine et de plantes QingDai (CurQD) dans le traitement des patients atteints de la maladie qui ne suivent pas de traitement pharmaceutique.

Sous la direction du professeur Shomron Ben-Horin, directeur du département de gastro-entérologie du centre médical Sheba, les chercheurs ont testé le protocole CurQD sur 52 patients en Israël et en Grèce, en réalisant un essai ouvert de phase 1 et un essai contrôlé par placebo de phase 2.

Les résultats de l'essai de phase 1 ont démontré que le traitement CurQD était efficace chez les patients atteints de RCH active, obtenant une réponse clinique dans 70 % des cas et une rémission clinique dans 30 % des cas, sans aucun signal de sécurité. L'essai contrôlé par placebo a atteint un taux encore plus élevé de 86% de réponse clinique et 50% de rémission clinique (tous deux significativement supérieurs à ceux des patients sous placebo). En outre, le sous-score endoscopique s'est amélioré chez 75 % des patients ayant reçu du CurQD, contre 20 % chez les patients ayant reçu le placebo.

"Notre traitement combiné de curcumine et de QingDai a le potentiel de faire progresser de manière disruptive les soins pour les patients atteints de colite ulcéreuse", a déclaré le professeur Shomron Ben-Horin. "L'association CurQD est utilisée dans notre pratique clinique quotidienne depuis plus de six ans et cette dernière étude valide notre expérience clinique en montrant l'efficacité de ce complément oral à base de plantes et abordable. Nous pensons que cette approche nutraceutique peut être adoptée par les centres médicaux du monde entier, permettant ainsi aux patients du monde entier d'obtenir les soins dont ils ont besoin."

La colite ulcéreuse est une affection inflammatoire chronique du côlon et du rectum, caractérisée par une inflammation et une ulcération de la paroi la plus interne du gros intestin et du rectum. La cause exacte de la CU n'est pas connue, mais on pense qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et du système immunitaire.

Cette nouvelle recherche fait suite aux travaux des professeurs Ben-Horin, Kopylov et Salomon, qui ont été les premiers à proposer des traitements d'origine naturelle pour la RCH et à la création récente d'Evinature, une entreprise dérivée de Sheba qui se consacre à la promotion et à la fourniture de remèdes botaniques sûrs et cliniquement validés pour les troubles gastro-intestinaux.