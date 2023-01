"Nous n'autoriserons pas les constructions israéliennes illégales" (B. Netanyahou)

"Sous le gouvernement précédent, il y a eu un déchaînement absolu de constructions palestiniennes illégales dans la zone C"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a averti ce lundi que le gouvernement n'autoriserait pas les constructions illégales, israéliennes ou palestiniennes, dans le contexte du démantèlement de l'avant-poste "Or Haïm". "Nous soutenons les implantations, nous les avons doublé dans des années très difficiles", a-t-il affirmé au début d'une réunion.

"Sous le gouvernement précédent, il y a eu un déchaînement absolu de constructions palestiniennes illégales dans la zone C. Ils n'ont rien fait et ont fermé les yeux. Maintenant, nous sommes arrivés au pouvoir avec une promesse claire de commencer à changer de direction, de lutter contre la construction palestinienne illégale, et nous avons commencé", a-t-il affirmé. "Mais nous ne pouvons pas réparer les problèmes causées pendant ces deux dernières années en deux jours. Cela ne signifie pas que nous autoriserons les constructions israéliennes illégales. Nous avons eu une réunion des chefs de coalition et il y a eu un accord sur ces deux principes", a-t-il ajouté.

Netanyahou s'en est également pris aux médias sur fond de critiques à l'encontre des mesures de son gouvernement : "Nous sommes unis et solidaires contre un tsunami de fausses mobilisations médiatiques. Ils disent que nous "détruisons la démocratie' mais non! Nous sauvons la démocratie. L'essence de la démocratie est la règle de la majorité et la protection des droits individuels. La façon d'assurer cela est un équilibre entre les autorités. En Israël, cet équilibre a été gravement violé au cours des 25 dernières années."