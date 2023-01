Le ministre de la Défense visite l'entreprise de construction aéronautique israélienne

"L'industrie aérospatiale apporte une réponse innovante à l'évolution des menaces contre l'État d'Israël"

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, est arrivé ce lundi pour une visite des usines et des installations de l'entreprise de construction aéronautique israélienne (IAI). Il était accompagné du nouveau directeur général du ministère de la Défense, le général de division Eyal Zamir, et il a été reçu par le président de l'industrie aérospatiale Amir Peretz, le PDG de la société Boaz Levy et le secrétaire de l'Organisation des travailleurs Yaïr Katz.

Le ministre de la Défense a reçu un examen complet des chefs de l'industrie aérospatiale sur les activités de l'entreprise dans les domaines de l'espace, des armements de précision et des systèmes de défense aérienne.

Plus tard, le ministre a visité les complexes de systèmes d'armes et a observé les capacités militaires innovantes développées par le personnel de l'industrie aérospatiale. Le ministre s'est également entretenu avec des ingénieurs de l'entreprise et les a félicités pour leur contribution à la sécurité de l'État d'Israël.

"En tant qu'organe central du système de défense israélien, l'industrie aérospatiale apporte une réponse innovante à l'évolution des menaces contre l'État d'Israël, grâce à laquelle nous maintenons sa supériorité stratégique dans le Moyen-Orient", a déclaré le ministre. "Les actions de l'industrie aérospatiale ont de nombreuses significations pour l'État d'Israël - sécuritaire, économique et politique. Les ingénieurs et les travailleurs de l'industrie aérospatiale sont un centre de connaissances de premier ordre pour la sécurité d'Israël. Avec l'aide des développements qui se font ici, la capacité globale de l'État d'Israël est renforcée", a-t-il affirmé.