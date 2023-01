Israël et la Bulgarie signent un accord pour renforcer la coopération bilatérale

Le ministre israélien du Tourisme, Haim Katz, s'est félicité des relations chaleureuses entre les deux pays

Le ministre israélien du tourisme, Haim Katz, a rencontré lundi son homologue bulgare, le ministre Ilin Dimitrov. Les deux ministres ont signé un accord qui renforcera la coopération bilatérale en matière d'investissement touristique, d'échange d'informations sur le tourisme d'affaires, le tourisme de bien-être ou encore le tourisme religieux. L'accord encouragera également la multiplication des vols directs entre les pays, ainsi que le domaine des technologies touristiques innovantes).

Israël a désigné la Bulgarie comme une cible potentielle pour combler le vide créé par le déclin du tourisme entrant en provenance de Russie, compte tenu de la guerre en cours dans la région. Le nouvel accord vise, entre autres, à rétablir l'élan positif qui a précédé la pandémie et à promouvoir des accords afin d'augmenter le nombre de touristes arrivant en Israël.

Lors de la cérémonie de signature de l'accord touristique, le ministre israélien du Tourisme, Haim Katz, s'est félicité des relations chaleureuses entre les deux pays et a appelé les Bulgares à visiter Israël : "Cette année, nous marquons 80 ans de courage et d'humanité dont a fait preuve le peuple bulgare en sauvant des Juifs pendant la Shoah. Cet accord est une autre étape importante dans nos relations. Je suis sûr que l'accord contribuera à une coopération accrue et renforcera notre partenariat. Vous êtes des gens merveilleux, et nous aimerions vous voir davantage en Israël."