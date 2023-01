Israël : Rahat organise le premier Festival du film du Moyen-Orient dès le 2 février

"Toute activité culturelle et artistique promeut l'action de la communauté bédouine dans le Néguev"

Une grande première artistique dans le Néguev ! Dans quelques jours, Rahat, la plus importante ville bédouine d’Israël va inaugurer son premier Festival du film, présentant ainsi des œuvres du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Un événement très attendu qui aura lieu au palais culturel de la ville du 2 au 25 février chaque weekend et proposera aux visiteurs des films très variés pour tous les publics, pour la modique somme de 10 shekels.

La programmation très riche et éclectique comprend des films d’animation, des drames, des comédies, des documentaires, ou encore des avant-premières mais aussi des films primés comme L'Olivier (2016) un film espagnol traduit en hébreu, du réalisateur Isyar Bolyan, qui a reçu le prix Goya pour la meilleure actrice. Le célèbre Blues Aravi (Un divan à Tunis), sorti en 2019, une comédie dramatique immersive et insolite projetée aux festivals de Toronto et de Venise, dont le scénario et le jeu de l'actrice Golshifteh Farhani, ont convaincu les critiques, sera également au programme.

Capture twitter Un divan à Tunis

La projection du film Zira, qui dépeint l'opération militaire israélienne à Gaza en 2008, sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur Yosef Abu Medigam.

Le festival est à l’initiative du directeur du centre culturel de la ville Foad Zedna et de Daniel Alter, producteur et directeur artistique à la tête entre autres, du centre d’arts plastiques Raha récemment ouvert. Ensemble, ils ont minutieusement sélectionné des films de choix et d’une grande qualité qui ont beaucoup fait parler d’eux tant en Israël qu’à l’international.

"Ce festival multilingue se démarque des autres dans le sens où des films seront projetés en hébreu avec des sous-titres en arabe ainsi que dans plusieurs langues ; italien, anglais, français ou encore espagnol. Nous n'avons jamais connu un festival comme celui-ci en Israël. Il se déroulera pendant un mois en même temps que le festival Darom Adom", a déclaré Fouad Zedna à i24NEWS.

Les visiteurs auront le plaisir de voir ou de revoir des oeuvres cultes comme le film français Lola et ses Frères sorti en 2018, ou encore le film iranien Frida du réalisateur Asghar Farhadi, qui a remporté l'oscar du meilleur film étranger aux Golden Globes, ainsi que le film israélien My kid (2020), drame de Nir Bergman qui a reçu le prix Ophir du meilleur scénario et du meilleur acteur.

Capture you tube Film "My Kid", 2020

En outre, un drame au sein du secteur druze Les pommes ont un goût rouge sera projeté en avant-première nationale à Rahat le 10 février. Une rencontre avec le réalisateur Mahagolan Ihab Tarabia en langue arabe traduite en hébreu sera ensuite organisée.

"Les Bédouins adorent le cinéma et nous espérons vraiment qu'ils viendront en masse... Le but est avant tout de promouvoir le développement de la culture dans la ville et du tourisme auprès du public venant de la région et de tout le pays. Nous espérons que les dizaines de milliers de personnes qui afflueront au festival Darom Adom pour se promener dans les champs de coquelicots du Néguev feront également un détour par Rahat pour participer au festival", ont déclaré Fouad Zedna et Daniel Alter à i24NEWS.

"Toute activité culturelle et artistique promeut l'action de la communauté bédouine dans le Néguev", précise Daniel.

Le palais culturel de Rahat qui a été inauguré en février 2022 en présence du président Herzog accueille depuis une multitude de pièces de théâtre originales, de conférences, de projections et d'événements en tout genre comme le premier festival du café et de la musique qui a eu lieu à l’automne 2022. De nombreuses initiatives qui visent à redorer l’image de la ville et à montrer l’attrait de la culture au sein de la communauté bédouine dans la ville de Rahat qui compte pas moins de 80 000 habitants.

