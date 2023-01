Benjamin Netanyahou rencontre une délégation d'une organisation juive américaine

"L'objectif de ne pas laisser la République islamique obtenir des armes nucléaires doit être partagé aussi bien par Jérusalem que par Washington"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré ce lundi soir à la Knesset, une délégation du Conseil exécutif de l'American Jewish Committee (AJC), l'une des plus anciennes organisations de défense des Juifs des États-Unis.

Le Premier ministre a expliqué le danger que l'Iran représente pour la région et le monde entier en développant des armes nucléaires et a souligné que l'objectif de ne pas laisser la République islamique obtenir des armes nucléaires doit être partagé aussi bien par Jérusalem que par Washington. Il a également souligné l'importance de l'élargissement des accords d'Abraham et a affirmé que cela favorisera la stabilité régionale.

Amos Ben Gershom / GPO

Le Premier ministre a remercié les dirigeants de l'AJC pour leur activité au nom des Juifs du monde entier et pour le renforcement du lien très important entre Israël et les Etats-Unis.