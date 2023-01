Israël : le Zara de Ramat Aviv fait partie des 50 magasins de la marque les plus performants au monde

Les 50 meilleurs magasins sont mesurés principalement par le chiffre d'affaires au mètre carré

La boutique Zara située dans le quartier huppé de Ramat Aviv (banlieue de Tel-Aviv) a été classée parmi les 50 meilleurs magasins de la marque au monde, a rapporté lundi soir le quotidien israélien Yediot Aharonot. Cette nouvelle a été annoncée au cours d'une conférence de presse donnée au centre commercial de Ramat Aviv à laquelle assistait la puissante femme d'affaires Liora Ofer.

Les 50 meilleurs magasins sont mesurés principalement par le chiffre d'affaires au mètre carré. Lors de l'événement, auquel ont également assisté Omer Ogolnik, PDG d'Ofer Malls, et David Ben Moshe, PDG de Ramat Aviv Mall, il a été révélé que le magasin avait doublé sa taille. Il est passé d'une superficie d'environ 1 700 mètres à 3 000 mètres carrés.

La boutique Zara dispose désormais d'un second étage, qui sera dédié aux vêtements pour hommes de la marque et au détriment de l'espace du magasin Mango (groupe Fox) qui descend d'un étage, en lieu et place du magasin Castro qui est fermé.