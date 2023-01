Le chorégraphe israélien Ohad Naharin reçoit les insignes de Commandeur des Arts et des Lettres

Son dernier spectacle sera joué au Théâtre national de la Danse de Chaillot, à Paris, du 24 mai au 3 juin 2023

Le chorégraphe israélien Ohad Naharin a reçu lundi soir, de la part de l'ambassadeur de France en Israël Eric Danon, les insignes de Commandeur des Arts et des Lettres. M. Danon a salué le parcours unique d’un créateur hors du commun, qui a porté son expression artistique et la compagnie de danse qu’il dirige, la Batsheva, à un niveau de créativité et de modernité particulièrement apprécié dans le monde entier.

La cérémonie s’est déroulée à Tel-Aviv dans la résidence de l'ambassadeur en présence d’une cinquantaine d’invités dont la quasi-totalité des danseurs de la troupe Batsheva et plusieurs représentants du ministère de la Culture et de la municipalité de Tel Aviv.

"J'ai eu le privilège il y a quelques années d'être fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Il faut dire qu'être distingué en tant que Commandeur, c'est beaucoup moins sexy ! Mais blague à part, je suis vraiment reconnaissant pour cette décoration que j'ai reçue entouré de ma famille et de vrais amis. Merci à la France !", a déclaré Ohad Naharin.

Ohad Naharin a débuté sa carrière de danseur en 1974, au sein de la Batsheva fondée en 1964 en Israël par Martha Graham et la baronne Batsheva de Rothschild. Invité par Martha Graham, il vient parfaire sa formation à New York dans son école de l'American Ballet puis après 1976 à la Juilliard School. Au cœur du travail d’Ohad Naharin, la valorisation de la singularité et de l’expression du danseur en tant qu’individu au sein du collectif, ainsi qu'un langage corporel qui lui est propre, le fameux mouvement Gaga.

En 2015, le documentaire gagnant de plusieurs prix, Mr Gaga, sur les pas d'Ohad Naharin de Tomer Heyman, retrace le parcours personnel et professionnel du danseur et chorégraphe.

Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres depuis 1998 et Commandeur de la Légion d’Honneur depuis novembre dernier, Ohad Naharin accède aujourd'hui au grade le plus élevé de la prestigieuse décoration culturelle française, pour l’ensemble de son œuvre dédiée à l’art de la danse.

Le chorégraphe a tissé des liens avec ses pairs dans le monde entier, et en particulier en France, par le biais de collaborations multiples – Le Festival de danse de Montpellier, l’Opéra National de Paris, le Théâtre National de Chaillot - et la concrétisation d’une tournée exceptionnelle en France qui a permis au public français de découvrir six spectacles uniques : "Venezuela", "Last Work", "Mamootot", "Field 21", "Decadance" et "Décalé", pendant la Saison croisée France-Israël en 2018.

Son dernier spectacle, baptisé "Momo" présenté au Centre Suzanne Dellal de Tel-Aviv, sera joué au Théâtre national de la Danse de Chaillot, à Paris, du 24 mai au 3 juin 2023.