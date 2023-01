Tensions au sein de la société civile israélienne: le Président Hertzog monte au front

Le Président a annoncé la création d'un centre éducatif innovant pour tenir des discussions sur les questions sensibles

Profondément troublé par les tensions entre partisans et opposants à la réforme judiciaire, le président Isaac Herzog a lancé ce mardi matin une nouvelle initiative et un appel à l'action pour apaiser les dissensions au sein de la nation en créant un centre éducatif dans sa résidence. Dans un discours prononcé lors d'une conférence sur l'éducation à Tel-Aviv, à laquelle ont participé le Premier ministre Benjamin Netanyahou, des membres de la Knesset, des maires et des enseignants, M. Herzog a présenté un plan quinquennal qui devrait porter ses fruits au moment où Israël célébrera son 80e anniversaire, année où il achèvera son mandat de sept ans.

Le président a toujours prôné le dialogue entre personnes d'opinions opposées, en particulier à l'heure où les tensions en Israël ont atteint des niveaux inquiétants ces dernières semaines. C'est en ce sens qu'il a décidé de mettre en place un centre éducatif dans sa résidence afin de favoriser un sentiment d'appartenance entre les différentes communautés d'Israël, et les aidera à se rencontrer, à se connaître, et à se comprendre.

"J'observe la société israélienne, les citoyens et le système politique. Je vois les camps préparés pour une confrontation totale sur l'image de l'État d'Israël, et je suis inquiet que nous sommes au bord d'une lutte interne qui pourrait nous dévorer", a-t-il averti.

La création de cet espace intervient après qu'un projet expérimental a eu lieu l'année dernière dans la résidence du président, au cours duquel des conversations et des discussions approfondies ont été tenues sur des questions sensibles de société.