Israël : la chaîne arabe de supermarchés à bas prix King Store à la conquête du public juif

La chaîne arabe de supermarchés à bas prix King Store, qui compte actuellement 22 succursales à travers le pays, a annoncé lundi son intention d'atteindre les villes du centre d'Israël dont Ramle, Kfar Saba, Netanya et bien d'autres, afin d'attirer un public juif. "Nous n'avons pas la prétention d'être la chaîne la moins chère", précise toutefois le PDG de la chaîne Majdi Kathani.

"Le réseau fonctionne d'une manière différente. Au lieu de ne donner au consommateur que les produits standards qui appartiennent à cinq fournisseurs en Israël, nous offrons une scène locale à chaque fabricant qui répond aux normes et aux exigences du ministère de la Santé", a-t-il dit.

L'unicité de la chaîne réside dans une large gamme de produits, dont certains proviennent de producteurs issus de la société arabe : les produits laitiers tels que le Labneh, les yaourts à boire, le fromage arabe mais aussi les légumes qui viennent de producteurs locaux.

"Sur nos étagères, vous pouvez trouver tous les produits que vous connaissez ainsi que d'autres produits que vous ne verrez pas dans d'autres supermarchés. La chaîne propose également une abondance de boissons non alcoolisées et gazeuses spécialement importées de Turquie, des chocolats et des sucreries diverses", ajoute Katani.

Pour des raisons religieuses et morales, les boissons alcoolisées et le tabac ne sont pas vendus dans les magasins King Store. La chaîne King Store a été créée en 2010 en tant que petite entreprise familiale. Les premières succursales de la société opéraient principalement dans la région nord et dans le secteur arabe, et sont aujourd'hui situées dans tout le pays à Beer Sheva, Rosh Ayin, Dalit AlCarmel, Haïfa, Akko, Karmiel ou encore Nof HaGalil. Le plan stratégique présenté aujourd'hui comprend une entrée massive sur le marché de la vente au détail en Israël, appelé "King Store 2030."

Dans le cadre du programme, le réseau a l'intention d'ouvrir plusieurs succursales dans les années à venir, avec un investissement total de 100 millions de shekels. La chaîne prévoit également l'ouverture d'une succursale de 300 mètres carré à Jaffa.