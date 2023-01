"Pas de démocratie, pas de high-tech" : le secteur de la high-tech manifeste à Tel-Aviv

Le secteur de la high-tech, qui emploie plus de 10% de la main-d'oeuvre nationale, est au cœur de la croissance économique du pays

Plus de 500 salariés du secteur de la haute technologie ont manifesté pour protester contre la révolution juridique menée par le ministre de la Justice Yariv Levin et le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

"Pas de démocratie, pas de high-tech" pouvait-on lire sur des pancartes brandies sur l'esplanade de Sarona, près d'un des quartiers d'affaires de la ville, où une centaine d'entreprises ont appelé leurs employés à une grève d'une heure entre 11H et midi (09H00 à 10H00 GMT). Plus tard, ils ont marché vers la rue Kaplan dans la ville et l'ont bloquée dans les deux sens, tout en criant "honte". La présidente du Parti travailliste, Merav Michaeli, a participé à la manifestation.

Israël, considéré comme "la start-up nation", est un centre d'innovation majeur dans les techniques de pointe et dispose d'un terreau d'entreprises très actives dans les secteurs de la cyberdéfense, de l'informatique et des systèmes de surveillance. Le secteur de la high-tech, qui emploie plus de 10% de la main-d'oeuvre nationale, est au cœur de la croissance économique du pays, où le plein emploi est la norme depuis plusieurs années. Les hautes-technologies ont représenté 54% des exportations du pays en 2021, selon l'Autorité israélienne de l'innovation (IIA).

Début janvier, le ministre de la Justice Yariv Levin a annoncé un projet de réforme du système judiciaire visant à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats.