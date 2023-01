Israël : hausse de 16% du prix des oeufs dès le 1er février

Le plan du Premier ministre devrait entraîner une réduction d'environ 240 shekels par ménage

Le ministère israélien de l'Agriculture a annoncé mardi qu'à partir du 1er février, le prix des œufs augmentera de 15,9 % en moyenne, soit 1,92 shekel de plus pour une barquette de 12 œufs. Le prix des œufs avait été mis à jour pour la dernière fois en juillet dernier. Cette hausse s'ajoute à une vague incessante d'augmentation des prix dans le secteur alimentaire. Après Tnouva et Strauss, une autre lignée d'entreprises a annoncé des hausses de prix au cours des deux derniers mois, notamment Osem, Zoglovek, Ben & Jerry's et Wyssotsky.

En décembre 2022, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 %. L'inflation annuelle en 2022 a atteint 5,3 %, soit 2,3 % de plus que la fourchette d'augmentation cible fixée par la Banque d'Israël. En outre, des augmentations de prix importantes en décembre ont été enregistrées dans le transport de 1,1 %, les logement et les services médicaux, qui ont augmenté de 0,6 % chacun. Toutefois, des baisses de prix notables ont été enregistrées pour les fruits et les légumes frais qui ont diminué de 2,8 %, la culture et les divertissements de 1,4 %, les vêtements et les chaussures de 1,0 % et les meubles et équipements pour la maison de 0,7 %.

Il y a environ deux semaines, le ministre des Finances Betsalel Smotrich et le Premier ministre Benjamin Netanyahou ont présenté le plan de lutte contre le coût de la vie. Le plan prévoit un gel des taxes foncières pendant un an, une baisse du prix du carburant de 10 centimes le litre, une baisse de 70 % du prix de l'électricité, une baisse de 70 % du prix de l'eau, ou encore des subventions pour les populations défavorisées. Le total des mesures devrait entraîner une réduction d'environ 240 shekels par ménage.