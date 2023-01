Israël : des contenus rédigés par des terroristes depuis leurs cellules publiés par le Hamas

Le système pénitentiaire enquête actuellement sur la manière dont ces contenus ont pu sortir de prison

Des prisonniers sécuritaires condamnés à perpétuité dans les prisons israéliennes affirment avoir réussi à faire passer en contrebande du contenu rédigé par leurs soins afin d'alimenter des livres publiés récemment par le Hamas et le Jihad islamique, a révélé mardi un nouveau rapport des services de renseignement.

Selon le Centre d'information sur le renseignement et le terrorisme Meir Amit, le Hamas et le Jihad islamique ont publié des livres concurrents en décembre et en janvier pour glorifier les actes des terroristes emprisonnés les plus notoires, contenant notamment des interviews de ces derniers. Le système pénitentiaire enquêterait actuellement sur la manière dont ces contenus émanant de prisonniers sécuritaires ont pu être distribués à l'extérieur des murs de la prison, alors que de telles activités constituent des actes d'incitation absolument prohibés.

Selon le centre de renseignement, "la publication de ces livres semble faire partie d'activités visant à inculquer une culture du martyre au sein du grand public palestinien, impliquant la glorification des attentats à la bombe et autres opérations terroristes menées par ces prisonniers". "Cultiver la mémoire des terroristes, qui ont été tués ou qui purgent des peines de prison, et les transformer en modèles est un phénomène connu et récurrent dans la culture palestinienne", indique le rapport.

Le livre du Hamas publié en janvier s'intitule "Les bus partis en flammes". Il aurait été écrit en partie par Hassan Salame, ancien commandant de la branche militaire de l'organisation, qui purge 46 peines de prison à perpétuité dans la prison israélienne de Nafha. D'après le rapport, la publication, qui est une réimpression d'un livre publié par le Hamas en 2016, comprend de nouveaux éléments présumément écrits par Hassan Salame, évoquant les attentats-suicides qu'il a fomentés.

En décembre 2022, le Jihad islamique a quant à lui publié un livre intitulé "Suivre le chemin de la lumière", revenant sur la vie et les activités du dirigeant de la branche de l'organisation en Cisjordanie, Bassam al-Saadi, arrêté à Jénine en août 2022. L'arrestation de ce dernier avait donné lieu à des tirs de roquettes du Jihad islamique en août 2022, qui avaient abouti à l'opération Aurore à Gaza. Le livre en question traite des points majeurs de la pensée de Bassam al-Saadi avant son arrestation, mais fait également état de déclarations du chef terroriste depuis qu'il se trouve en prison.

Le Centre Meir Amit affirme que ces livres et la culture qu'ils promeuvent augmentent la motivation des adolescents palestiniens pour commettre des attentats et rejoindre des groupes terroristes. À travers des événements culturels de grande envergure, le rapport indique que le Hamas et le Jihad islamique légitiment la terreur de masse contre les Juifs, neutralisent la peur de mourir ou d'être emprisonnés, en faisant apparaître ces actions comme nobles et en se faisant concurrence pour attirer les recrues les plus "prometteuses".

Le rapport cite enfin divers responsables palestiniens qui s'empressent de dire que ces fuites d'interviews et d'écrits hors des prisons manifestent la faiblesse et l'illégitimité de l'État juif en tant qu'"occupant".