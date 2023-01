Israël : un élève transgenre d'une école religieuse contraint de changer d'établissement

Les parents d'élèves n'ont pas relâché leur pression, manifestant devant l'école à plusieurs reprises

Un garçon transgenre de huit ans va être transféré de son école religieuse à Givat Shmuel vers un autre établissement, a annoncé le ministère israélien de l'Éducation selon Channel 12. Cette décision, qui va à l'encontre des souhaits de la famille de l'enfant, fait suite aux vives protestations de parents d'élèves qui avaient découvert fin août que le garçon en question était né fille - un fait qui avait été gardé secret par l'école. Depuis lors, les parents d'élèves n'ont pas relâché leur pression, manifestant devant l'école à plusieurs reprises, et allant même, pour certains, jusqu'à retirer leur enfant de l'établissement. Des membres du Parti sioniste religieux se sont également prononcés sur la question.

"Il n'y a pas de place dans le système scolaire religieux public pour une telle confusion d'opinions et de points de vue qui porte gravement atteinte aux valeurs, à la santé et à l'identité de ses élèves. Nous devons dire d'une voix claire et sans équivoque que cela n'a pas sa place dans nos écoles", avait alors écrit le chef du Parti Sionisme religieux Bezalel Smotrich au ministère de l'Éducation.

Yossi Brodny, le maire de Givat Shmuel, également n ° 2 sur la liste du parti Foyer juif dirigé par Ayelet Shaked lors des dernières élections israéliennes, avait, lui, pris la défense de l'élève.

Les parents du garçon transgenre sont bouleversés par la décision et étudient les recours possibles. Le ministère de l'Éducation maintient pour sa part que le changement d'école est avant tout dans l'intérêt de cet élève.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle controverse a lieu ans une école israélienne. Récemment, un incident similaire concernant une fillette transgenre de huit ans a éclaté dans une école à Herzliya.