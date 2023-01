Jérusalem : découverte de douves vieilles de 1 000 ans et d'une mystérieuse empreinte de main

"Beaucoup ont rêvé de Jérusalem et se sont battus pour elle, et les fortifications de la ville en sont un témoignage silencieux"

L'Autorité israélienne des antiquités (AAI) a découvert un profond fossé creusé dans la roche, vieux de 1 000 ans, et une mystérieuse empreinte de main lors de fouilles menées près des murs de la vieille ville de Jérusalem. Les archéologues pensent que leurs découvertes sont des éléments des fortifications de l'ancienne Jérusalem.

"Au cours des fouilles, une partie d'un profond fossé défensif qui entourait les murs de la ville, datant probablement du 10e siècle de notre ère et peut-être même avant, a été mise au jour. Une empreinte inexpliquée de main sculptée a également été découverte à un endroit creusé dans la paroi des douves", indique le communiqué de l'AAI. Les douves sont situées juste en dessous de la rue principale Sultan Suleiman, qui jouxte les murs de la ville. Elles ont été mises au jour par Zubair Adawi, directeur des fouilles de l'AAI.

Yoli Schwartz/Israel Antiquities Authority Une mystérieuse empreinte de main du Xe siècle a été découverte à Jérusalem

"Les gens ne savent pas que cette rue très fréquentée est construite directement sur un énorme fossé, un énorme canal creusé dans la roche, d'au moins 10 mètres de large et de 2 à 7 mètres de profondeur. Les douves, qui entourent toute la vieille ville avaient pour fonction d'empêcher l'ennemi qui assiégeait Jérusalem de s'approcher des murs et de pénétrer dans la ville", a-t-il expliqué.

Les archéologues connaissent les douves grâce aux fortifications et aux châteaux européens. Elles sont généralement remplies d'eau, mais celle de Jérusalem était sèche. Selon sa largeur et sa profondeur, le fossé était utilisé comme un "obstacle ralentissant l'armée attaquante". "Beaucoup ont rêvé de Jérusalem et se sont battus pour elle, et les fortifications de la ville en sont un témoignage silencieux. Les découvertes archéologiques nous permettent de visualiser les événements dramatiques et les bouleversements qu'a connus la ville. On peut vraiment imaginer le tumulte et presque sentir la fumée des combats. Nous dévoilons chaque jour l'histoire militaire intense de la ville, et nous ferons de tous les efforts possibles pour exposer ces découvertes au grand public", a déclaré Eli Escuzido, directeur de l'AAI.