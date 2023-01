"Les procédures juridiques superflues sont comme du sable dans les roues de l'économie israélienne"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Finances Betsalel Smotrich ont tenu, mercredi soir, une conférence de presse après les avertissements du gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Amir Yaron, sur les conséquences de la réforme judiciaire. "J'entends des inquiétudes concernant l'impact de la réforme judiciaires sur notre force économique, je veux mettre les choses au clair : la vérité est exactement le contraire", a déclaré Netanyahou. "Nos mesures non seulement ne nuiront pas à l'économie, mais la renforceront." Le ministre de l'Economie Nir Barkat et le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen ont également participé à la conférence de presse.

"Les procédures juridiques superflues sont comme du sable dans les roues de l'économie israélienne", a déclaré Netanyahou. "Nous sommes attachés à l'indépendance de la Cour suprême, qui sera préservée et sera similaire à la plupart des démocraties du monde", a-t-il affirmé, ajoutant que des tribunaux bloquent le développement des gisements de gaz israéliens, le métro de Tel-Aviv et la construction de l'autoroute 6, et estimant qu'une plus grande dérégulation stimulera l'économie.

Le Premier ministre a attaqué l'opposition et mentionné les critiques dirigées contre son gouvernement pendant la période du Covid-19. "Nos opposants politiques ont gravement calomnié Israël dans le monde mais les marchés sont beaucoup plus intelligents", a-t-il ajouté. "Lorsque la réforme sera votée, chacun verra que l'Etat de droit restera intact et sera même renforcé, et que ceux qui investissent en Israël n'en tireront que des bénéfices."

"Continuez à investir dans l'économie israélienne, cela en vaut la peine."

"Au cours des 20 dernières années - la plupart, mais pas toutes - j'ai dirigé l'économie israélienne. Quiconque a investi en Israël au cours de ces années a largement profité et quiconque continue à investir dans l'économie israélienne continuera à en profiter largement. Israël a été et sera toujours un bon endroit pour investir", a-t-il conclu.