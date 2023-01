Le directeur d'IsraAID, Yotam Polizer, lauréat du prix Charles Bronfman

Le prix est décerné chaque année à un humanitaire dont le travail innovant, éclairé par les valeurs juives, a considérablement amélioré le monde

Le directeur de la principale organisation d'aide humanitaire israélienne, IsraAID, Yotam Polizer, est le lauréat 2023 du prix Charles Bronfman, décerné chaque année à une personne dont le travail s'inspire des valeurs juives et a eu un impact significatif sur le monde.

Polizer, 39 ans, a rejoint IsraAID en tant que bénévole en 2011, dirigeant la mission de secours de l'organisation au Japon après le tremblement de terre et le tsunami de 2011 qui ont fait 20 000 morts. Il est rapidement devenu le deuxième employé à temps plein de l'organisation, dirigeant des missions d'urgence aux Philippines après le typhon Haiyan, en Sierra Leone pendant la crise d'Ebola de 2014, au Népal après le tremblement de terre de 2015, ainsi qu'en Grèce et en Allemagne pendant la crise des réfugiés en méditerranée de 2015, avant de devenir codirecteur général en 2017 et directeur général mondial en 2019. En 2021, il a dirigé l'évacuation complexe de 205 réfugiés d'Afghanistan après la prise de contrôle du pays par les talibans.

Sous la direction de Politzer, l'organisation a plus que doublé son budget et son équipe mondiale a augmenté en taille, en expertise et en impact. En 2020, IsraAID a lancé sa première réponse d'urgence mondiale à la pandémie de COVID-19. Depuis février 2022, IsraAID s'est engagé en Ukraine dans la plus grande opération de secours humanitaire de l'organisation à ce jour. IsraAID compte aujourd'hui une équipe de 30 personnes sur le terrain dans le pays, ainsi que du personnel au Sud-Soudan pour aider les victimes de violences sexistes.

Le prix Charles Bronfman est une récompense annuelle de 100 000 dollars décernée à un humanitaire de moins de cinquante ans dont le travail innovant, éclairé par les valeurs juives, a considérablement amélioré le monde. Le prix, qui sera remis à Yotam Polizer lors d'une cérémonie à New York en mai, a été créé par la famille du philanthrope juif américain Charles Bronfman en son honneur. M. Polizer a déclaré qu'il prévoyait de faire don d'une partie de l'argent à IsraAid.