"Il était temps qu'une femme pasteur soit nommée en Israël" (Sally Azar sur i24NEWS)

"N'arrêtez jamais de croire en vous-même et défendez toujours vos droits", dit-elle aux femmes

Sally Azar est entrée dans l'histoire cette semaine en devenant la première femme pasteur en Israël. Membre de l'Église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte, elle a été ordonnée par son père, l'évêque Sani Azar, lors d'une cérémonie à Jérusalem à laquelle assistait une dizaine de personnes. "C'était un beau service, et c'était vraiment émouvant de voir le soutien des membres de mon église", a déclaré Sally Azar à i24NEWS . "Tout le monde était très fier. Il était temps que cela se produise. Je pense que les femmes dans la société sont confrontées à de nombreux problèmes et il est très important de promouvoir l'égalité."

Les femmes ne sont pas autorisées à être ordonnées prêtres dans les églises catholiques et orthodoxes en raison du fait que selon la doctrine chrétienne, le prêtre représente Jésus, un homme. L'Église catholique a tout de même entrepris ces dernières années certaines avancées en faveur des femmes. En 1995, le pape Jean-Paul II a notamment écrit une lettre aux femmes dans laquelle il disait : "La présence d'une certaine diversité de rôles n'est en rien préjudiciable, à condition que cette diversité ne soit pas le résultat d'une imposition arbitraire, mais plutôt une expression de ce qui est spécifique au fait d'être homme et femme."

Puis, en 2021, le pape François a modifié les lois de l'Église catholique afin que les femmes puissent lire la Bible à la messe, servir à l'autel et distribuer la communion. Cependant, le sacerdoce a continué à rester hors de portée des femmes. La situation est différente dans l'Église luthérienne, bien qu'il ait fallu plus de 2 000 ans pour faire de Sally Azar la première femme pasteur du pays où le christianisme est né.

"Je pense qu'il est naturel d'avoir des gens qui sont contre. Je les respecte et je ne suis pas ici pour les faire changer d'avis", a affirmé Sally Azar, disant espérer que son ordination ne compromettrait pas le dialogue œcuménique entre les églises du pays. Alors que son statut de chrétienne palestinienne à Jérusalem constitue souvent un défi, la femme pasteur lance un message fort aux femmes du monde entier : "N'arrêtez jamais de croire en vous-même et défendez toujours vos droits. Où que vous soyez et quelle que soit votre religion, nous sommes toutes des femmes, et nous nous battons toutes pour la même chose."