"Il faut attaquer l'Iran rapidement", appelle un vice-amiral de la réserve de la marine israélienne

"Les renseignements iraniens ont déconnecté les caméras et continuent à s'enrichir d'uranium à fort pourcentage"

"Il faut qu'Israël attaque l'Iran rapidement car la situation actuelle est que Téhéran est au seuil nucléaire", a déclaré Eliezer Marom, ancien amiral commandant de la marine israélienne sur i24NEWS.

Selon M. Marom, "les renseignements iraniens ont déconnecté les caméras et continuent à s'enrichir d'uranium. De plus, nous ignorons ce qui se passe exactement au niveau de leurs missiles balistiques".

Alors qu'Israël alerte depuis de nombreuses années sur le danger du nucléaire iranien, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé avoir l'intention de se rendre en Iran le mois prochain pour des discussions "indispensables", visant à amener ce pays à reprendre la coopération sur ses activités nucléaires.

"Je serai peut-être de retour à Téhéran en février pour un dialogue politique, ou le rétablissement d'un tel dialogue, avec l'Iran", a déclaré Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), aux députés du Parlement européen.

La menace iranienne étant désormais aux portes de l'Europe", a déclaré Herzog lors d'une visite au siège de l'OTAN à Bruxelles

Ce voyage interviendrait à un moment peu propice aux négociations menées sous l'égide de l'UE, en vue de rétablir l'accord conclu en 2015 pour limiter les activités atomiques de l'Iran, en échange d'une levée des sanctions internationales.

Par ailleurs, le président israélien Isaac Herzog a exhorté jeudi l'alliance militaire de l'OTAN à durcir son approche de l'Iran, alors que Téhéran fournit des drones à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. "La crise là-bas dépasse les frontières de l'Ukraine, la menace iranienne étant désormais aux portes de l'Europe", a déclaré Herzog lors d'une visite au siège de l'OTAN à Bruxelles. "L'illusion de la distance ne peut plus tenir. L'OTAN doit adopter la position la plus ferme possible contre le régime iranien, notamment par des sanctions économiques, juridiques et politiques et une dissuasion militaire crédible", a-t-il soutenu.