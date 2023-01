Tensions Israël/Gaza : au moins deux roquettes interceptées par le système Dôme de Fer

Israël s'était préparé à une nouvelle escalade de la violence après le raid à Jénine ce jeudi matin

L'alerte à la roquette a retenti jeudi soir dans le sud du pays, a confirmé le porte-parole de l'armée israélienne. Au moins deux roquettes ont été interceptées par le système Dôme de Fer. Aucune victime n'est à déplorer.

"Nous tenons à affirmer qu'en raison des tensions sécuritaires, les abris publics et les refuges de toute la ville sont ouverts pour le bien-être des résidents. Les équipes municipales sont totalement en alerte et préparées à tout scénario", a indiqué le porte-parole de la municipalité d'Ashkelon.

Plus tôt dans la soirée, le porte-parole du président de l'Autorité palestinienne a annoncé l'arrêt de la coordination sécuritaire avec Israël en réaction à l'opération antiterroriste d'envergure à Jénine, dans laquelle dix Palestiniens - dont la plupart sont des membres du Jihad islamique - ont été tué. L'Autorité palestinienne et les organisations terroristes Hamas et Jihad islamique ont affirmé qu'il s'agissait d'un "massacre" et ont appelé la communauté internationale à intervenir.

"Les combattants de la résistance répondront à ce crime odieux et informeront l'ennemi que sa terreur lui reviendra dans le feu et l'enfer", a déclaré le Jihad islamique. "Le massacre dans le camp de Jénine reflète la mentalité sanglante du gouvernement extrémiste des colons, qui nuit à notre peuple et aux prisonniers et commet des crimes contre notre peuple. Les crimes et les massacres perpétrés par le gouvernement d'occupation fasciste paieront un lourd tribut et la résistance de notre peuple s'étendra dans toutes les régions de la Cisjordanie", a affirmé de son côté le Hamas.