"Plus jamais ça pour notre peuple", dit Benjamin Netanyahou lors de la commémoration de la Journée internationale de la Shoah

"La différence est que maintenant le peuple juif a l'État d'Israël" (Benjamin Netanyahou)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a marqué la Journée internationale de commémoration de la Shoah vendredi, en promettant que cette tragédie "ne se reproduira jamais, pour notre peuple". "La différence est que maintenant le peuple juif a l'État d'Israël", a-t-il souligné. "Israël se protège par lui-même. Nous sommes une nation forte et dynamique, et nous avons construit un État puissant qui ne permettra pas à nos ennemis d'infliger la douleur, la souffrance et la perte dévastatrice que notre peuple a connues pendant la Shoah."

Il a poursuivi en rappelant que certains appellent à la destruction d'Israël, "jour après jour". "Israël ne se recroquevillera pas dans la peur et ne permettra pas aux menaces de ces tyrans de nous intimider", a martelé le Premier ministre.

Olivier Fitoussi/Flash90 Les noms des camps de concentration sur le sol de la salle du souvenir de Yad Vashem, à Jérusalem en Israël

"L'ennemi sait que nous pouvons nous défendre si nécessaire et nous le ferons, et nous ne permettrons pas à nos ennemis de posséder la capacité de mener à bien leur programme meurtrier", a-t-il ajouté, faisant référence à l'Iran. "Nous les voyons dans leur marche constante vers l'obtention des armes les plus meurtrières, et je leur dis ici et maintenant : nous vous empêcherons de les obtenir."

Benjamin Netanyahou a conclu par la promesse qu'en tant que Premier ministre du "seul et unique" État juif, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu’Israël reste "vigilant, fort et ne permettra jamais que la Shoah se reproduise."