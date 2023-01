Israël : le parti Ra'am condamne l'opération antiterroriste à Jénine

"Les attaques antisionistes contre l'activité des forces de Tsahal à Jénine constituent un soutien au terrorisme" a réagi Yoav Gallant

Le parti arabe Ra'am a publié vendredi une déclaration pour condamner l'opération antiterroriste de l'armée israélienne à Jénine en qualifiant l'opération de "massacre qui représente le vrai visage de l'occupation et du nouveau gouvernement".

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a vivement fustigé ses propos dans un post publié sur son compte Facebook. "Je voudrais renforcer les forces de Tsahal, du Shin Bet, et de la police israélienne qui ont déjoué jeudi une cellule terroriste d'envergure qui prévoyait de mener une attaque contre des citoyens israéliens", a écrit Gallant. "Les attaques antisionistes de membres de la Knesset contre l'activité des forces de Tsahal à Jénine, constituent un soutien au terrorisme et nuisent aux soldats de Tsahal. Nous avons l'armée la plus morale et éthique au monde - je ne permettrai pas qu'elle soit blessée", a-t-il ajouté.

"Nos ennemis ne se reposent pas et essaient constamment de tester notre force. Ma politique contre eux est claire tout comme je l'ai promis quand j'ai pris mes fonctions - une politique offensive et une réponse forte et brutale contre quiconque menace de nuire aux citoyens d'Israël et de troubler la paix. Tsahal est une condition nécessaire au maintien d'une vie normale pour les citoyens d'Israël", a poursuivi le ministre.

L'opération antiterroriste à Jénine a eu lieu en raison d'informations d'avertissement reçues au sujet de terroristes associés au Jihad islamique soupçonnés de planifier des attaques imminentes sur le territoire israélien. Au cours de l'opération, dix terroristes ont été tués, selon des informations parues dans les médias arabes.