Le terroriste a été neutralisé

Un terroriste résident de Jérusalem est a ouvert le feu près d'une synagogue vendredi soir dans le quartier de Naave Yaacov à Jérusalem faisant sept morts. L'homme est descendu d'un véhicule et a ouvert le feu, son complice lui s'est échappé. Les hommes venaient de sortir de la synagogue, vendredi soir, alors même que l'office de shabbat prenait fin.

Porte-parole de la police Le véhicule du terroriste de l'attentat de Jérusalem

"Il s'agit d'une attaque grave et complexe avec un grand nombre de victimes", a déclaré le chef de la police israélienne Kobi Shabtai. "Nous menons actuellement des recherches dans la zone pour exclure la possibilité qu'il y ait plus de personnes impliquées qui se promènent librement. Le terroriste a été neutralisé par un officier de police et un volontaire de la police israélienne, ils ont empêché une attaque plus importante."

Le service d'ambulance Magen David Adom a déclaré que ses médecins traitaient dix victimes. Cinq d'entre elles ont été déclarées mortes sur place. Parmi les morts, on compte une femme de 40 ans et six hommes qui quittaient la synagogue. Un adolescent de 15 ans est dans un état critique à l'hôpital.

Le terroriste a été identifié comme Fadi Ayash, 21 ans, résident de Jérusalem Est. Le massacre de la synagogue de Jérusalem est une "réponse naturelle" aux "crimes de l'occupation", ont affirmé le Hamas et le Jihad islamique rapidement après l'attentat.

Plus d'informations à venir