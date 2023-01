Sept personnes ont été tuées par balle et cinq autres ont été blessées dans une attaque terroriste dans le quartier de Neve Yaakov à Jérusalem

Un terroriste résident de Jérusalem-Est a ouvert le feu "pendant plusieurs minutes" devant une synagogue vendredi soir, dans le quartier de Naave Yaacov à Jérusalem, faisant sept morts. Les hommes venaient de sortir de la synagogue, alors même que l'office de shabbat prenait fin. Avant d'y parvenir, le terroriste a assassiné une femme de 60 ans et un motard. Il a ensuite tué cinq personnes à l'entrée de la synagogue dont Elyahu et Nathalie Mizrahi, âgés respectivement de 48 et 45 ans, marié depuis tout juste deux ans, descendus pour aider les blessés, pensant la tuerie terminée.

No credit Elyahu et Nathalie Mizrahi, tués dans l'attentat du 27 janvier

La police israélienne demande au public de signaler toute personne ou objet suspect à la ligne d'urgence 100 de la police en temps réel

Samedi matin, après évaluation de la situation, le commissaire de police, le chef de la police Shabtai a déclaré le niveau d'alerte maximum. Les agents travaillent en équipes de 12 heures. La police israélienne demande au public de signaler toute personne ou objet suspect à la ligne d'urgence 100 de la police en temps réel..

Olivier Fitoussi/Flash90 Les forces de sécurité et de secours israéliennes sur les lieux de l'attentat à Nafeh Ya'akov, Jérusalem, le 27 janvier 2023

Le service d'ambulance Magen David Adom a déclaré que sept personnes avaient succombé aux balles et que cinq personnes étaient blessées. Cinq personnes ont été déclarées mortes sur place. Les victimes de l'attentat ont été identifiées. Les morts sont cinq hommes, âgés de 20, 25, 30, 50 et 60 ans, et deux femmes, âgées de 60 et 70 ans. Les victimes n'ont pas été immédiatement nommées. Parmi les blessés, un garçon de 15 ans, un homme de 24 ans et une femme de 60 ans.

Selon les témoins présents, la police "aurait mis plus de vingt minutes à arriver sur les lieux".

Olivier Fitoussi/Flash90 رKobi Shabtai le 27 janvier2023

"Il s'agit d'une attaque grave et complexe avec un grand nombre de victimes", a déclaré le chef de la police israélienne Kobi Shabtai. "Le terroriste a été neutralisé par un officier de police et un volontaire de la police israélienne, ils ont empêché une attaque plus importante."

No credit Alqam Kheiri

Le terroriste a été identifié comme Alqam Kheiri, 21 ans, résident de Jérusalem Est.