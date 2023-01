Les dirigeants mondiaux condamnent le massacre "odieux" de Jérusalem

C'est l'attaque palestinienne la plus meurtrière depuis 2008

"Il est particulièrement odieux que l'attaque ait eu lieu dans un lieu de culte, le jour même où nous commémorons la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste". Le président américain Joe Biden, le secrétaire général des Nations unies Antonio Gutteres, et d'autres dirigeants mondiaux ont condamné l'attaque terroriste "odieuse" perpétrée vendredi soir dans une synagogue de Jérusalem-Est.

Nombre d'entre eux ont souligné que c'est l'attaque palestinienne la plus meurtrière depuis 2008, qui a fait au moins sept morts et plusieurs blessés, a eu lieu le jour de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste. L'auteur de l'attentat est un résident de Jérusalem-Est âgé de 21 ans, Alqam Kheiri, jusqu'alors inconnu des autorités. Bien qu'aucune organisation terroriste n'ait revendiqué l'attaque, les groupes extrémistes de Gaza, le Hamas et le Jihad islamique palestinien, ont salué le massacre, accueilli par des célébrations et des feux d'artifice dans les villes de Cisjordanie.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré dans un communiqué que les États-Unis "apporteront leur soutien total au gouvernement et au peuple d'Israël."

"Nous condamnons fermement l'attaque terroriste odieuse qui a eu lieu ce soir dans une synagogue à Jérusalem, et nous sommes choqués et attristés par la perte de vies humaines, y compris le meurtre d'au moins sept victimes innocentes. L'attaque s'est tragiquement produite le jour de la Journée internationale de commémoration de la Shoah, au cours de laquelle la mémoire des victimes est commémorée dans le monde entier", indique le communiqué.

Il a ajouté que le président Biden a ordonné à son équipe de sécurité nationale "de s'engager immédiatement auprès de ses homologues israéliens afin d'offrir tout le soutien approprié pour aider les blessés et traduire en justice les auteurs de ce crime horrible".

Le secrétaire d'État Antony Blinken a partagé sa condamnation de l'attaque terroriste sur Twitter.

"Nos pensées vont au peuple israélien. Nous condamnons cette attaque et exprimons nos condoléances aux familles des victimes. Que leur souvenir soit une bénédiction", a-t-il écrit. Le département d'État américain a déclaré que l'attentat n'aurait aucune incidence sur la visite de M. Blinken en Israël, prévue la semaine prochaine.

Le secrétaire général des Nations unies, M. Gutteres, a également fermement condamné l'attaque.

"Il est particulièrement odieux que l'attaque se soit produite dans un lieu de culte, et le jour même où nous commémorons la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Il n'y a jamais d'excuse pour les actes de terrorisme. Ils doivent être clairement condamnés et rejetés par tous", a-t-il déclaré.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que Londres se tenait "aux côtés de nos amis israéliens". "Attaquer les fidèles d'une synagogue le jour de la commémoration de l'Holocauste, et pendant le Shabbat, est horrible", a-t-il souligné.

Les Émirats arabes unis se sont joints à lui pour exprimer leur soutien à Israël et aux victimes "de ce crime odieux." Une déclaration publiée par le ministère émirati des Affaires étrangères a affirmé qu'Abou Dhabi "exprime sa ferme condamnation de l'acte criminel et son rejet permanent de toutes les formes de violence et de terrorisme visant à saper la sécurité et la stabilité en violation des valeurs et des principes humains".

"Le Secrétaire général est profondément préoccupé par l'escalade actuelle de la violence en Israël et dans le territoire palestinien occupé. C'est le moment de faire preuve de la plus grande retenue", a-t-il averti.

Le ministère turc des Affaires étrangères a également exprimé son soutien au peuple d'Israël. "Nous condamnons fermement l'attentat terroriste perpétré dans une synagogue de Jérusalem, où de nombreuses personnes ont perdu la vie. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple israéliens. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés", a déclaré la Turquie.