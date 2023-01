Israël se prépare à une escalade dans les jours qui viennent

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, a ordonné vendredi soir le renforcement des opérations en Cisjordanie pour se préparer à une éventuelle escalade après l'attaque terroriste meurtrière de Jérusalem-Est. Les forces seront également renforcées à Jérusalem et dans d'autres villes, tout comme la sécurité dans les centres commerciaux, les gares centrales et les grands événements.

Au moins sept personnes ont été assassinées vendredi soir à Jérusalem devant une synagogue, et trois autres ont été blessées par un terroriste palestinien de 21 ans, neutralisé par la police. Ses parents ont été arrêtés.

AP Photo/Mahmoud Illean

"Il s'agit de l'une des pires attaques que nous ayons connues ces dernières années, nos cœurs vont vers les familles des blessés et des morts. Nous avons évalué la situation et décidé de certaines actions immédiates, nous agirons de manière décisive et calme", a déclaré Benjamin Netanyahou au siège de la police de Jérusalem après l'attaque.

"J'appelle les citoyens à ne pas rendre justice, pour cela nous avons une armée et une police qui reçoivent des instructions du cabinet"

"Le cabinet politique de sécurité se réunira demain après Shabbat. J'appelle les citoyens à ne pas rendre justice, pour cela nous avons une armée et une police qui reçoivent des instructions du cabinet", a ajouté le Premier ministre.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, a tenu une évaluation de la situation spéciale avec les chefs des services de sécurité nationale. "Il s'agit d'une attaque grave et triste le soir du Shabbat, visant des civils. J'adresse mes condoléances aux familles des personnes assassinées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les services de sécurité, sous ma direction, agiront avec fermeté et sans compromis contre le terrorisme et retrouveront toutes les personnes impliquées dans cette attaque", a-t-il déclaré.