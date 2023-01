Attentat de Jérusalem : Eli et Natalie, deux des 7 victimes "ils sont venus aider les blessés et se sont fait tirer dessus"

"Eli m'a crié 'appelez la police' et s'est écroulé"

Eli (48 ans) et Natalie (45 ans) Mizrahi sont deux des sept personnes assassinées lors de l'attentat terroriste près de la synagogue de Neve Ya'akov à Jérusalem vendredi soir alors qu'ils aidaient des blessés.

Le père d'Eli, Shimon, a déclaré: "Nous étions en plein milieu du repas quand nous avons entendu des coups de feu. Mon fils est descendu pour aider, sa femme est descendue après lui. Le terroriste leur a tiré dessus et les a tués à bout portant. Ils sont descendus pour aider les blessés et ont été tués." Shimon a sévèrement critiqué la conduite de la police : "Ils n'étaient pas là pendant 20 minutes, il y a un poste de police à 200 mètres d'ici. Où est la patrouille ? Il y a des policiers qui se promènent tout le temps ici et cette nuit personne n'était là."

Un voisin d'Eli et de Natalie a ajouté : "Eli m'a crié 'appelez la police' et s'est écroulé." "Il a pointé l'arme sur moi et j'ai vu la mort, j'ai couru dans la maison et il a frappé la fenêtre. La famille du terroriste doit être expulsée. Je crois que le terroriste a reçu le soutien de la famille. Il n'y aura pas de paix avec eux, point final", a-t-il ajouté.

Cinq autre personnes ont perdu la vie dans l'attentat le plus meurtrier qu'Israël ait connu depuis une dizaine d'années et trois personnes ont été blessées dont une grièvement. Les forces de sécurité sont en état d'alerte maximale dans tout le pays et en particulier dans les grandes villes. 42 personnes en lien avec l'attentat ont été arrêtées.