Israël : les prisonniers palestiniens qui se réjouissent des attentats sont isolés

Après l'attentat de Neve Yaakov à Jérusalem vendredi soir qui a fait 7 morts et 3 blessés, des dizaines de prisonniers sécuritaires palestiniens se sont réjoui et ont été placés à l'isolement en guise de punition dans les prisons d'Ofer, Megiddo, Damon, Katziot et Nitzan. Le Service de sécurité pénitentiaire a déclaré que dans un certain nombre de prisons de sécurité, les prisonniers de sécurité ont exprimé leur joie sous forme de chants et d'applaudissements. Dans plusieurs unités, des raids et des fouilles de grande ampleur ont été effectués.

No credit Célébrations de l'attentat de Jérusalem à Ramallah

Par ailleurs, dans plusieurs villes palestiniennes dont Ramallah et Jénine, les Palestiniens ont "célébré" l'attentat en distribuant des bonbons et en lançant des feux d'artifices. Le Hamas, le Jihad et le Hezbollah ont également salué l'attaque.

L'état d'alerte a été relevé à son plus haut niveau alors que les responsables sécuritaires craignent de nouveaux attentats dans les jours à venir. Un attentat supplémentaire a eu lieu samedi matin près de la Cité de David où un père et son fils qui se dirigeaient vers le Kotel ont été blessés par un terroriste de 13 ans originaire de Jérusalem-Est.