Jérusalem/Attentats : la loi sur l'expulsion des familles de terroristes au programme de la riposte

La question des armes à feu pour les civils sera également à l'ordre du jour

Le cabinet politique et sécuritaire israélien se réunira samedi soir suite aux attentats qui ont frappé Jérusalem vendredi soir et samedi matin, faisant 7 morts et 5 blessés, pour discuter de la riposte. Les questions qui seront à l'ordre du jour sont : le renforcement des forces de police, la mise sous scellé immédiat des domiciles des terroristes, l'arrestation des membres des familles et complices des terroristes, l'accélération de l'enregistrement et la budgétisation de milliers d'armes pour les civils - et la promotion d'une loi d'expulsion des familles de terroristes.

Un haut responsable politique a abordé la question des armes à feu et a déclaré qu'il s'agissait de promouvoir l'obtention rapide d'armes pour les citoyens qui figurent sur les listes d'attente afin de mieux protéger la population. La question de faciliter les permis de possession d'armes sera également examinée.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé les citoyens à ne pas faire justice eux-mêmes rappelant que la police et l'armée étaient là pour assurer la sécurité.

Pour l'attentat de la Cité de David survenu samedi matin, un civil armé a notamment permis de neutraliser le terroriste palestinien de 13 ans qui a tiré sur des passants, blessant un père et son fils.

Les forces de Tsahal sont sur le qui-vive alors qu'Israël a connu en moins de 24h deux attentats de grande ampleur. Les effectifs de police ont été renforcés à proximité des lieux fréquentés et dans les grandes villes.