Israël : nouvelles manifestations contre la réforme de la justice sur fond de deuil

"Le gouvernement doit décider s'il veut combattre le terrorisme ou combattre la démocratie israélienne"

Pour la quatrième semaine consécutive, des manifestants se sont rassemblés à Tel Aviv pour protester contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement. La manifestation, qui a rassemblé environ 40 000 personnes, a débuté par une minute de silence et un allumage de bougies en mémoire des sept victimes de l'attentat perpétré vendredi soir dans le quartier de Neve Yaacov à Jérusalem.

Olivier Fitoussi/Flash90 Manifestants à Tel Aviv le 28 janvier 2023

"Nous nous inclinons face au meurtre d'innocents, partageons le chagrin et le deuil des familles, et souhaitons une prompte guérison aux blessés", avaient déclaré les organisateurs de la manifestation sur la place Habima.

Des manifestations plus modestes ont également eu lieu à Haïfa, Beersheva, Haïfa, Rehovot et Modi'in, ainsi qu'à Jérusalem devant la maison du président. L'ancien Premier ministre Yaïr Lapid, présent sur les lieux parmi un millier de personnes, a allumé une bougie avant de déclarer : " Le gouvernement doit décider s'il veut combattre le terrorisme ou combattre la démocratie israélienne, s'il veut nous unir ou s'il veut nous déchirer de l'intérieur. Nous sommes venus ici à Jérusalem pour rappeler que nous sommes une seule nation, et que nous nous opposons au terrorisme comme une seule nation", a déclaré Lapid, qui a adressé ses condoléances aux familles des victimes.

Ces manifestations qui ont eu lieu seulement quelques heures après la fusillade devant une synagogue de Jérusalem, ont mobilisé bien moins d'Israéliens que la semaine dernière, où on avait dénombré près de 100 000 personnes à Tel Aviv. Les manifestants présents dans les différentes villes ont souligné leur solidarité avec les familles endeuillées, tout en affirmant qu'il était nécessaire de distinguer le deuil et la douleur ressentis à travers le pays, de la lutte pour la démocratie.