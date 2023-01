Jérusalem : un jeune garçon de 14 ans parmi les victimes de l'attentat devant une synagogue

Les identités de deux autres victimes ont été divulguées

Les noms de quatre autres victimes de l'attentat perpétré devant une synagogue de Neve Yaakov qui a fait sept morts ont été publiés par les autorités samedi soir.

Après les époux Eli et Natali Mizrahi, premières victimes à avoir été identifiées, la troisième se nomme Ben Eliyahou, 56 ans, qui était père de trois enfants et employé de la poste. La quatrième est un jeune garçon de 14 ans, Asher Natan et la cinquième, un homme de 68 ans du nom de Shaoul Hai, qui était le responsable de la synagogue. Un peu plus tard, le nom de la sixième victime a été publié : il s'agit d'Irina Korolova, une travailleuse étrangère venue d'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà indiqué dans la journée de samedi qu'une citoyenne d'Ukraine se trouvait parmi les victimes de l'attentat.

Eli et Natali Mizrahi, mariés depuis seulement deux ans, ont été abattus quand ils avaient accouru sur les lieux pour porter secours aux premières victimes, après avoir entendu des coups de feu depuis leur domicile. Natali était une ancienne employée de l'hôpital Hadassah Mont Scopus de Jérusalem où elle a été transportée après avoir été touchée par les tirs.

L'attaque terroriste est la plus meurtrière dans le pays depuis 2011. Elle a été suivie samedi d'un second attentat à l'arme à feu dans la Vieille ville de Jérusalem qui a fait deux blessés.

Ce regain de violence intervient après un raid antiterroriste mené à Jénine en Cisjordanie qui a fait dix morts jeudi, et pour lequel le Hamas et le Jihad islamique avaient promis des représailles. Quelques heures après ces menaces, plusieurs villes israéliennes du sud ont essuyé des tirs de roquette provenant de la bande de Gaza.