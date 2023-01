Israël : le terroriste palestinien ayant tué Ori Ansbacher condamné à la réclusion à perpétuité

"La vie d'Ori s'est terminée par un hurlement. Elle a subi une brutalité inhumaine"

Le terroriste palestinien ayant violé et assassiné Ori Ansbacher, une jeune Israélienne en 2019, a été condamné à la réclusion à perpétuité assortie d'une peine de 20 ans d'emprisonnement supplémentaires. La peine a été prononcée par le tribunal de district de Jérusalem dimanche, près de quatre ans après le meurtre. Son annonce avait été retardée à plusieurs reprises en raison notamment des expertises psychiatriques dont l'accusé a fait l'objet et qui avaient finalement déterminé qu'il était apte à être jugé.

Arafat Arfaiah avait déjà été reconnu coupable de meurtre et d'infractions sexuelles. Lors du prononcé de la peine, le juge a souligné la cruauté des actes commis par le terroriste entré illégalement en Israël, précisant qu'il avait décidé de tuer Ori Ansbacher parce qu'elle était juive. "La vie d'Ori s'est terminée par un hurlement. Elle a subi une brutalité inhumaine", a dit le juge. Le Palestinien avait avoué ses actes lors d'une audience pour déterminer sa peine en 2020.

Selon l'acte d'accusation, Ori Ansbacher, qui effectuait son service national au centre "Yael" pour les enfants et les jeunes à risque situé dans la région d'Ein Yael à Jérusalem, se trouvait dans la foret près du lieu où elle travaillait lorsqu'elle a été attaquée par Arafat Arfaiah, venu d'Hébron, qui était armé d'un couteau.

Porte parole de l'armée israélienne Des bulldozers israéliens démolissent la maison d'Arafat Irfaiya, le terroriste palestinien accusé d'avoir violé et tué Ori Ansbacher, une adolescente israélienne

La jeune fille s'est débattue longuement en criant avant d'être poignardée à plusieurs reprises par le Palestinien. Celui-ci lui a ensuite couvert la bouche avec le foulard qu'elle portait autour du cou, lui a lié les mains avec une ceinture, puis l'a violée. Avant de s'enfuir, il avait pris soin de retirer la carte mémoire du téléphone de la jeune fille et de la jeter sous un rocher. Selon les détails de l'enquête, le terroriste avait une kippa dans sa poche qu'il avait achetée deux semaines auparavant pour pouvoir entrer en Israël sans être appréhendé. "J'avais décidé de tuer un juif à cause de l'occupation et à cause du traitement des Arabes aux postes de contrôle à Jérusalem", avait déclaré Arafat Arfaiah aux enquêteurs.

Ori Ansbacher, âgée de 19 ans, résidait dans l'implantation de Tekoa, en Cisjordanie.