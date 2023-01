Israël : la maison du terroriste de 13 ans de la Cité de David sera mise sous scellé

Pour la seule journée de dimanche, 41 alertes attentat ont été comptabilisées par les services de sécurité

A la demande du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, le gouvernement a décidé dimanche de changer la politique selon laquelle seules les maisons des terroristes palestiniens qui ont assassiné des personnes étaient mises sous scellé. Désormais, même les maisons des terroristes qui ont blessé des Israéliens subiront le même sort. Par conséquent, la maison du terroriste de 13 ans qui a blessé un père et son fils à la Cité de David à Jérusalem samedi va être murée.

Ce matin, la maison du terroriste qui a tué 7 personnes devant une synagogue de Neve Yaakov à Jérusalem et blessé trois autres vendredi soir a été mise sous scellé. Israël est en état d'alerte maximale après un weekend sanglant. Pour la seule journée de dimanche, 41 alertes attentat ont été comptabilisées par les services de sécurité. Les effectifs de police ont été renforcés dans les grandes villes et essentiellement dans les quartiers où réside la population orthodoxe.

Le chef du département des opérations de la police, le surintendant Sigal Bar Tzvi, a déclaré "nous avons relevé le niveau de vigilance et déployé des forces dans tout le pays pour dissuader, contrecarrer les incidents terroristes et donner un sentiment de sécurité".

"Le chef du Shin Bet et le chef d'État-major de Tsahal sont favorables à ces nouvelles mesures et soutiennent le gouvernement dans ses décisions. D'après les résultats sur le terrain, on n'a pas encore vu l'effet dissuasif. Tout va dépendre de la vitesse à laquelle l'Autorité palestinienne va dédommager les familles ou va reconstruire les maisons. S'il s'agit d'une famille radicalisée, l'effet dissuasif sera quasiment nul car ils sont prêts à sacrifier non seulement leurs maisons, mais aussi leurs enfants", affirme Raphaël Jerusalmy, ancien officier du renseignement militaire sur i24NEWS.

Le gouvernement redoute une escalade des tensions dans les prochains jours et appelle la population à rester vigilante.