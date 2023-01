Israël : "Nous agirons avec force contre toute personne qui menace nos citoyens" (Yoav Gallant)

"Tout terroriste sera soit traduit en justice, soit directement au cimetière"

"Nous agirons de manière décisive et avec force contre toute personne qui menace nos citoyens", a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant au cours d'une visite de la division de Cisjordanie et a procédé à une évaluation de la situation avec les généraux Yehuda Fox et Avi Bluth. Le ministre a été informé des activités de l'armée et a rencontré des soldats et des commandants dans la région.

"Si nous n'hésiterons pas à agir contre le terrorisme, nous souhaitons retrouver le calme et la stabilité sur le terrain, ce qui implique de maintenir le train de vie quotidien et normal de ceux qui ne sont pas impliqués dans le terrorisme", a-t-il affirmé.

Ariel Hermoni/Ministère de la Défense

"Tout terroriste sera soit traduit en justice, soit directement au cimetière. Nous lutterons avec force et détermination contre les terroristes et ceux qui les soutiennent - y compris, si nécessaire, en démolissant les maisons des terroristes ou en révoquant les droits des familles", ajouté le ministre.

L'Etat hébreu a connu le week end dernier une flambée de violences et a décidé de mettre sous scellé la maison familiale du terroriste palestinien qui a tué sept personnes vendredi soir, après l'annonce samedi par le gouvernement de Benjamin Netanyahou de mesures visant à révoquer certains droits des proches des auteurs d'attentats anti-israéliens. Le gouvernement a annoncé notamment la révocation des droits à la sécurité sociale des familles de terroristes qui soutiennent le terrorisme.