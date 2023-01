Une étude israélienne révèle que les personnes autistes ressentent la douleur plus intensément

Les chercheurs espèrent que leurs découvertes conduiront à un "traitement plus adapté" aux personnes autistes

Des chercheurs israéliens ont publié une nouvelle étude qui montre que les personnes autistes ressentent la douleur à une intensité plus élevée que les autres. L'étude a également révélé qu'ils sont moins adaptables à la sensation, contredisant la croyance commune selon laquelle les personnes diagnostiquées autistes sont "indifférentes à la douleur".

"Les résultats ont prouvé sans aucun doute que les personnes autistes souffraient davantage. De plus, leur mécanisme de résistance à la douleur est moins efficace", selon le communiqué de presse de l'étude. 52 adultes atteints d'autisme et d'autres d'intelligence normale ont participé à l'étude. La recherche a été dirigée par le Dr Tami Bar-Shalita de la Faculté de médecine Sackler de l'Université de Tel-Aviv en collaboration avec le Dr Yelena Granovsky du Technion et du centre médical Rambam. Ils ont effectué des tests psychophysiques sur les patients pour évaluer leur seuil de tolérance de la douleur.

"Notre étude constituait une étude complète et approfondie de l'intensité de la douleur ressentie par les personnes autistes. La croyance répandue était qu'elles sont censées être "indifférentes à la douleur", et il y a des rapports selon lesquels le personnel médical et d'autres professionnels les ont traités en conséquence", a déclaré le Dr Bar-Shalita.

"Les résultats de notre étude indiquent que dans la plupart des cas, la sensibilité à la douleur des personnes autistes est en fait supérieure à celle de la plupart de la population, alors qu'en même temps, elles ne parviennent pas à supprimer efficacement les stimuli douloureux", a expliqué la scientifique. Les chercheurs espèrent que leurs découvertes conduiront à un "traitement plus adapté" aux personnes autistes de la part du personnel médical.