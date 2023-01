Attentats de Jérusalem : le premier secouriste témoigne sur i24NEWS

"Nous traitons tout le monde peu importe la religion, on regarde juste l'être humain"

Fadi Dekaidek, le premier secouriste des attentats sanglants à Jérusalem perpétrés vendredi soir et samedi matin témoigne ce dimanche soir dans le Prime sur i24NEWS.

"Je suis arrivé après une minute sur les lieux de l'attentat de vendredi soir. J'ai vu des choses très dures et j'ai constaté que la situation était complexe avec beaucoup de morts, beaucoup de blessés graves. C'était la première fois depuis que je travaille au Magen David Adom, depuis 20 ans que je voyais des images aussi difficiles", raconte-t-il.

Fadi Dekaidek a tout de suite examiné les blessés, dès qu'il a eu l'autorisation de la police de se rendre sur les lieux de l'attaque. "Un des blessés se trouvait à un arrêt de bus... J'ai compris qu'il était en fait décédé. Cela m'a fait comprendre à quel point c'était grave. J'ai parcouru les lieux pour trouver d'autres corps : certains étaient allongés sur la route et d'autres sur les trottoirs... Je suis rentré dans la synagogue car j'ai eu peur qu'il y ait d'autres victimes à l'intérieur. J'ai parcouru les alentours de l'avenue et j'ai aperçu d'autres corps", a affirmé le secouriste.

Fadi s'est également retrouvé sur les lieux de l'attentat samedi matin près de la Cité de David à Jérusalem. "J'étais le premier sur le terrain. Là, un des blessés était un collègue de travail, un bénévole du Magen David Adom. Mais heureusement pour lui, il était conscient et on l'a soigné et il été évacué a l'hôpital avec son père."