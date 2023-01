L'odorat des rats pour détecter le cancer du poumon (avancée israélienne)

L'avancée est actuellement en cours d'approbation par l'American Drug Administration (FDA)

Selon les derniers développements israéliens de la société EARLY, les rats pourraient détecter de manière précoce le cancer du poumon grâce à leur odorat. Les rats, en plus d'être des animaux très intelligents, ont un odorat mille fois plus précis que les machines fabriquées par l'homme. Le système révolutionnaire, développé par la société EARLY, permet ainsi de détecter le cancer du poumon à un stade très précoce de la maladie, avec un taux de réussite de 93 %, en utilisant des échantillons d'urine des patients et l'odorat du rat.

Le rat met sa tête dans l'échantillon d'urine - s'il se désintéresse immédiatement, cela signifie que l'échantillon est négatif, et s'il garde sa tête pendant un certain temps dedans, cela signifie que le patient est atteint d'un cancer. Le brevet est actuellement destiné au groupe à risque du cancer du poumon - les fumeurs de plus de 50 ans. Avihai Porat, directeur du développement commercial de la société EARLY, a déclaré que, s'il était possible de détecter tout type de cancer à un stade précoce en effectuant un simple test d'urine à la maison, alors "le cancer deviendra une maladie chronique avec laquelle vous pourrez vivre longtemps".

Le Dr Michal Mark-Danieli, chercheuse sur le cancer et fondatrice de l'entreprise, a pensé à l'idée il y a plusieurs années et elle parvient désormais à la mettre en place grâce aux rats. "Le sida était une maladie dont on mourait. Ensuite, ils ont découvert un médicament adapté avec lequel on peut vivre longtemps. Voilà où nous allons", a expliqué Mark-Danieli.

L'avancée est actuellement en cours d'approbation par l'American Drug Administration (FDA). L'espoir est que très bientôt, en Israël, ces tests pour tous les types de cancer seront plus simples, plus rapides et moins chers afin que des tests d'urine de dépistage soient simplement effectués à la maison et apportés au laboratoire.