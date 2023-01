Tel-Aviv : manifestation pro-palestinienne devant l'Université

"Nous appelons à une enquête approfondie sur l'incident et à la poursuite judiciaire des manifestants"

Le député de la Knesset Almog Cohen du parti d'extrême droite Force juive (Otzma Yehudit) a confronté lundi une étudiante qui brandissait un drapeau palestinien à l'Université de Tel-Aviv, dans un contexte de tensions après un weekend sanglant en Israël où 7 personnes ont perdu la vie et 5 ont été blessées dans des actes terroristes palestiniens à Jérusalem.

La confrontation s'est produite à l'extérieur du campus, alors que 30 personnes ont manifesté pour protester contre l'élimination de 9 terroristes à Jénine jeudi dernier. Une manifestation similaire a eu lieu à Jaffa dans la journée de samedi où des manifestants scandaient : "pas de démocratie avec l'apartheid".

"L'université de Tel Aviv est la plus grande et la plus diversifiée des universités d'Israël et elle en est fière. Dans le même temps, en ces jours douloureux, l'université appelle le corps étudiant à faire preuve de tolérance et à éviter les chants qui encouragent la violence envers les innocents. Quant à la manifestation en question, il convient de noter qu'elle s'est déroulée dans une zone ouverte au public à l'extérieur de l'université, où le pouvoir d'autoriser ou de limiter la tenue de manifestations appartient à la police" a réagi l'Université de Tel-Aviv dans un communiqué.

"L'Union nationale des étudiants et étudiantes condamne la manifestation de soutien au terrorisme qui a eu lieu ce lundi matin à l'entrée de l'Université de Tel-Aviv. Nous appelons à une enquête approfondie sur l'incident et à la poursuite judiciaire des manifestants. Ceci est un appel à la violence et l'incitation qui vont au-delà des limites de la liberté d'expression. Il n'y a pas de place pour soutenir le terrorisme dans les institutions universitaires en Israël", a souligné le comité des étudiants.

Les effectifs de police ont été renforcés dans tout le pays par crainte de nouveaux attentats.